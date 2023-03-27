Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro teklifi, Komisyonda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, komisyonda bugün, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok önemli düzenlemeleri içeren teklifin müzakere edileceğini dile getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usule ilişkin söz alarak, teklife ilişkin etki analizi çalışmasının olmadığını ve düzenlemenin yine bir "torba" olarak sunulduğunu söyledi.

Teklifin maddelerini desteklediklerini ancak hiçbirinin sorunları çözmediğini belirten Kuşoğlu, düzenlemenin "seçime yönelik bir yatırım, birilerine selam çakma olarak yasalaştırılacağını" öne sürdü.

Bu teklifin siyasi olduğunu iddia eden Kuşoğlu, "Kanun görüşmeleri vesilesiyle ilgili kurumları değerlendirebileceğimiz hiç kimse yok." dedi.

Kuşoğlu, her ikisi de annesini kaybeden Cevdet Yılmaz ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'ye başsağlığı dileklerini iletti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, kendi içerisinde bir bütünlüğü olmayan torba yasa tekliflerinin TBMM'nin yasama kalitesini düşürdüğünü söyledi. Vatandaşın lehine bütün tekliflerin arkasında durduklarını vurgulayan Turan, bir sorunu çözerken geniş kitleleri mağdur etmenin, bu yasa tekniğiyle sistematik hale getirildiğini savundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da Cevdet Yılmaz'a başsağlığı diledi.

Yılmaz, teklifin etki analizinin paylaşılması gerektiğini ancak bunun henüz yapılmadığını söyledi.

- "Kuvvetlerin diyaloğu ve işbirliği olmadan nitelikli çalışma yapılamaz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşı ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklife ilişkin etki analizi bilgilerini paylaşacağını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, komisyonun son görüşmesinin bugün yapılacağını öngördüğünü dile getirerek, kanunların milletvekilleri tarafından teklif edildiğini anımsattı. Öztürk, usul açısından bir eksiklik olmadığını belirterek, teklifin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, daha kaliteli bir yasama ortamı oluşturulması konusunda tüm milletvekillerinin ortak sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, yeni sistemin kültürünün ve teamüllerinin oluşmasının belli bir süreç alacağını dile getirdi. Kuvvetler ayrılığının, kuvvetler kopukluğu veya çatışması anlamına gelmediğine dikkati çeken Yılmaz, kuvvetlerin diyaloğu ve işbirliği olmadan nitelikli çalışma yapılamayacağını kaydetti.

Yılmaz, gelecek dönemde yeni bir İçtüzük hazırlanmasına yönelik temennisini dile getirerek, tekliflerin etki analizleriyle birlikte sunulmasının önemine dikkati çekti.

Komisyona gelen 3 binin üzerinde kanun teklifi bulunduğunu bildiren Yılmaz, tekliflerin birleştirilmesi hususuna diğer komisyonlarda olduğu gibi Plan ve Bütçe Komisyonunda da olumlu yaklaşılmadığını anlattı. Yılmaz, tartışmaların sonunda yapılan oylamada son sözü Meclis'in söylediğini de anımsattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, komisyona sunum yapıyor.

Öte yandan komisyona, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçi sendikaları ile gazilere ilişkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.