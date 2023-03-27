Leylekli okulun misafirleri 40'ıncı yılda erken döndü

Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Şehit Erdal Çetin İlkokulu 40 yıldır aynı leylek ailesini çatısında misafir ediyor. Mahalle ve okulun simgesi haline gelen leylekler, her yıl yuvalarına gelerek kuluçkaya yatıyor ve havaların soğumasıyla birlikte 3-4 yavruyla sıcak bölgelere göç ediyorlar. Beton binaların arasında mahalle sakinlerine ve öğrencilere doğal yaşamın güzelliğini yaşatan leylekler, öğrencilerin maskotu oldu. Okul Müdürü Ömer Doğan, 1983 yılından beri tam 40 yıldır çatısında leylekleri misafir eden ve 'Leylekli okul' olarak anılmaktan mutlu olduklarını belirtti.

"Leyleklerin gelişini iple çekiyorlar"

Okul müdürü Doğan, öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin leylekleri gelişini iple çektiğini ifade ederek, "Leylekler bu sene 9 Mart Perşembe günü geldiler. Önceki yıllarda daha geç geliyorlardı. Kadim kültürde leyleklerin erken gelişi baharın erken geleceği şeklinde yorumlanıyor. Leyleklerimiz geldikten sonra bahar yağışları tüm bereketiyle başladı. Mart ayı gelir gelmez öğrencilerimiz leyleklerin gelişini kontrol maksatlı gözleri çatıda oluyor. Sadece öğrenciler değil, öğretmenlerimiz, mahalle sakinleri hatta yoldan geçen insanların gözü sürekli çatıda. Leyleklerin gelişini iple çekiyorlar. Leyleklerimiz için her sene geleneksel pilav etkinliğimiz oluyor. Bu sene bir deprem afeti yaşadık ve bir anlamda hüzün senesi. Kutlamalarımız eskiden olduğu kadar şatafatlı olmuyor. Etkinlik için henüz karar vermedik ama yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.