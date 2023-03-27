Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 17:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 17:34
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.