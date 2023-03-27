Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu mübarek ramazan gününde çok iyi biliyoruz ki tüm bu zorluklar gelip geçicidir ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yeter ki mücadeleyi tek yürek, tek bilek halinde vermeye devam edelim ve milletçe hayırda yarışalım. Böyle oldukça aşamayacağız hiçbir sorun, varamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye Ekonomi Modelinin ortaya koymuş olduğu doğrultuda atılacak olan adımlarla 2023 ve sonrasında da politikalarımızın semerelerini hep birlikte görmeye başlayacağız." dedi.

Nebati, Diyarbakır'daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Ramazanın tüm İslam alemi ve insanlık için huzura ve esenliğe vesile olmasını dileyen Nebati, deprem ve sel felaketi sonrası devlet ve milletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu, sorunların her birinin çözüme ulaşana kadar vatandaşla birlikte olacaklarını söyledi.

Bakan Nebati, deprem sonrası sağladıkları desteklere ve aldıkları tedbirlere ilişkin, şunları söyledi:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Bu kapsamda 1 milyondan fazla depremzedemize hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda gereken her türlü finansmanı Hazine olarak sağlayacağız. Yıkılan tüm evleri, Allah'ın izniyle 1 yıl gibi kısa bir sürede yeniden inşa edeceğiz. Bu sürede toplam 405 bin konut ve 83 bin köy evi inşa ederek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 23 bin 518 konutun inşasına daha şimdiden başladık. Şimdiye kadar 6 bin geçici ticarethaneyi esnafın hizmetine verdik, 3 bin konteynerden oluşan çarşıları da kuruyoruz. Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerimizin Hazine faiz destekli kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik."

Deprem felaketinin ardından Bakanlıkça vatandaşları ve reel sektörü destekleyici tedbirleri hızla hayata geçirdiklerini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık ve bölgedeki mükelleflerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerini erteledik. Bölge esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde artışa gittik ve yeni KGF paketleri uygulamaya koyduk. Esnaf ve sanatkarlarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledik. Yine deprem bölgemizdeki esnafa, 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi imkanı sağlıyoruz. Bu kredide vade farkının yarısını Bakanlığımız karşılayacak olup esnafımıza sadece yüzde 7,5 oranında bir fark yansıyacaktır. Vatandaşlarımızın talepleri halinde, bankalara vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçların vadesinin 6 ay kadar ötelenmesine imkan sağladık. Toplum yararına çalışma programı ile deprem bölgesinde sağlanan istihdam edilecek kişi sayısını özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilerek 50 bin kişiye çıkardık."

Nebati, deprem kapsamındaki desteklerin haricinde mutat olarak verilen Hazine faiz destekli krediler kapsamında Diyarbakır'a finansman sağlamaya devam ettiklerine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"2022 yılı içinde Diyarbakır'da faaliyet gösteren 3 bin 983 esnaf ve sanatkara Halk Bankasınca yaklaşık 1,1 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırılmıştır. Böylelikle, 2022 yıl sonunda, Halk Bankasından Diyarbakır ilinde kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 10 bin 969 kişiye, toplam kredi bakiyesi de 1,5 milyar liraya yükselmiştir. 2023 yılı ocak ve şubat aylarında ise toplam 1215 esnaf ve sanatkara 493 milyon liralık kredi kullandırılmıştır. 2022 yılı içinde Diyarbakır'da faaliyet gösteren 13 bin 469 tarımsal üreticimize de Ziraat Bankası tarafından yaklaşık 4,3 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırılmıştır. Böylelikle 2022 yılsonunda, Ziraat Bankasından Diyarbakır ilinde kredi kullanan üretici sayısı 15 bin 348 kişiye, toplam kredi bakiyesi de 4,8 milyar liraya yükselmiştir. 2023 yılında ocak ve şubat aylarında ise toplam 3 bin 390 çiftçimize 1,1 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırılmıştır."

Depremden etkilenen tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan asla durmayacaklarını vurgulayan Nebati 1 yıl içinde Diyarbakır'da evi yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan vatandaşlar için toplamda yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için ayrıca ahır ve diğer ihtiyaçları karşılayacak binalar da inşa edileceğini söyledi.

Bakan Nebati, Türkiye'nin, tüm bu zorluklarla mücadele edebilecek güce sahip bir ülke olduğunun altını çizerek, "2021 sonunda devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde salgının, savaşın, iklim, gıda ve enerji krizlerinin adeta kol kola girdiği, her geçen gün jeopolitik gerilimlerin küresel resesyon risklerini beslemeye devam ettiği bir süreçte dahi Türkiye Ekonomisi büyümeyi, güçlenmeyi başarmıştır. Türkiye, 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme ile G-20 ülkeleri arasında bugün en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumundadır." ifadelerini kullandı.

Yatırımda, istihdamda, üretim ve ihracatta da her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam edileceğini vurgulayan Nebati,"Elde ettiğimiz bu yüksek performans ve sahip olduğumuz güçlü mali alan sayesinde ülkemiz bu felaketin üstesinden gelecek güce sahiptir. Hükümet olarak, bugüne değin verdiğimiz sözlerin nasıl ki hep arkasında durduysak, yine sözlerimizin arkasında dimdik durmaya, beraberce yeni zaferler elde etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Nebati, Diyarbakır'da sorunların çok hızlı kontrol altına alındığını, giderildiğini ve vatandaşa önümüzdeki süreçte neler yapılacağı konusunda da bir yol haritasını verilmiş olduğunu görmekten dolayı da bakanlara, milletvekillerine, valiye ve ekibine teşekkür etti.

"Bu mübarek ramazan gününde çok iyi biliyoruz ki tüm bu zorluklar gelip geçicidir ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yeter ki mücadeleyi tek yürek, tek bilek halinde vermeye devam edelim ve milletçe hayırda yarışalım. Böyle oldukça aşamayacağız hiçbir sorun, varamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye Ekonomi Modelinin ortaya koymuş olduğu doğrultuda atılacak olan adımlarla 2023 ve sonrasında da politikalarımızın semerelerini hep birlikte görmeye başlayacağız." ifadesini kullanan Nebati, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Elbette ki atılan ekonomik adımların aynı anda hissedilmesi zamanı gerektiren bir durumdur. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte Türkiye Ekonomi Modelinin çıktıları hep birlikte ülkemizin refahının seviyesinin artmasına ve önümüzdeki Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde ortaya koymuş olacağı performansa çok büyük bir katkı sağlayacaktır. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'inizi bir kez daha tebrik ediyor, Yüce Allah'a tüm ibadetlerimizi, tüm güzel niyetlerimizi, tüm gayretlerimizi kabul buyurmasını niyaz ediyorum."