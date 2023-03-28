28 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
28 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlana Türbesi'ni ve Ereğli'de esnafı ziyaret edecek, Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda "Millet Buluşması"na, bir otelde düzenlenen "İftar Buluşması"na katılacak.
(Konya/13.30-19.15)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- TBMM Genel Kurulunda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- HDP'nin grup toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/15.00/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, bankanın İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/14.00)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneli"ne katılacak.
(Ankara/12.00)
2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile YÖK Başkanı Erol Özvar, Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü imza törenine katılacak.
(Ankara/12.30)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Hırvatistan'ı konuk edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketlerinden etkilenen çocuklarla maçı izleyecek.
(Bursa/21.45)
2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi başlayacak; Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor, Altınordu-Altaş Denizlispor ve Pendikspor-Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.
(Bolu/14.30/İzmir/İstanbul/17.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında, Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
4- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 18'inci ve normal sezonun son haftasında, A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Germani Brescia takımını ağırlayacak.
(Bursa/20.00)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında, Rize Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çankaya Üniversitesi-Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Beşiktaş GKN Kargo-Emlak Konut maçları yapılacak.
(Rize/14.00/Ankara/15.00/16.00/Antalya/15.30/İstanbul/18.00/19.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de, 17. hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek.