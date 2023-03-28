28 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlana Türbesi'ni ve Ereğli'de esnafı ziyaret edecek, Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda "Millet Buluşması"na, bir otelde düzenlenen "İftar Buluşması"na katılacak.

(Konya/13.30-19.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- HDP'nin grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, bankanın İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneli"ne katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile YÖK Başkanı Erol Özvar, Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/12.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Hırvatistan'ı konuk edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketlerinden etkilenen çocuklarla maçı izleyecek.

(Bursa/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi başlayacak; Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor, Altınordu-Altaş Denizlispor ve Pendikspor-Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.

(Bolu/14.30/İzmir/İstanbul/17.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında, Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 18'inci ve normal sezonun son haftasında, A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Germani Brescia takımını ağırlayacak.

(Bursa/20.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında, Rize Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çankaya Üniversitesi-Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Beşiktaş GKN Kargo-Emlak Konut maçları yapılacak.

(Rize/14.00/Ankara/15.00/16.00/Antalya/15.30/İstanbul/18.00/19.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de, 17. hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek.