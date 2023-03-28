Pidede fiyat tutmuyor: 5 liraya da satan var 20 liraya da

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Ramazan pidesinde farklı fiyat tarifeleri vatandaşı çileden çıkardı. İstanbul'da Halk Ekmek 300 gram pideyi 5 liraya satarken, BİM'de aynı pide 7,5 lira, fırınlarda ise 10-12 liradan satılıyor.

Ancak bazı fırınlar serbest piyasa adı altında pide fiyatlarını uçurmuş durumda. Mesela, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir fırın 300 gram pideyi 15 liraya satıyor. Aynı pideyi yumurtalı almak isterseniz 20 liraya çıkıyor.

İstanbul Bahçeşehir'de lüks bir fırın 300 gram normal pideyi 20 liradan satıyor. Yumurtalı ile 23 lira.

Vatandaşlar ise "Bu ramazan pide fiyatları çok yükseldi. Herkesin pide alacak gücü yok, ortalama bir aile iftarda iki pide tüketse 30 lira yapıyor. Bu fırsatçılığa giriyor. Bir yumurtanın fiyatı 2 lira, bir pideye bir yumurta bile konulmuyor. 15 liralık pide yumurtalı olunca nasıl 20 liraya çıkar" diyerek isyan ediyor.