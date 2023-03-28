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Covid aşısı kalp krizi ve kanseri artırdı mı?

Dr. Ender Saraç'ın bir sabah programında mRNA aşısı olanlarda ileri evre kanser, kalp krizi ve kanda pıhtılaşma vakalarının daha sık görülmeye başlandığı yolundaki açıklaması BioNTech aşısı yaptıranlarda endişeye yol açtı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Mart 2023 08:08, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 07:57
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Covid aşısı kalp krizi ve kanseri artırdı mı?

Virüs korkusuyla taramalar ertelendi. Salgın bitti bu defa da ileri dönem 'kanser pandemi'si başladı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Dr. Ender Saraç'ın, mRNA aşısı olanlarda kalp krizi ve pıhtı atma vakalarının sık görüldüğünü açıklaması BioNTech aşısını tercih edenleri endişeye sevk etti. "Şüphesi olanlar kan tahlili yaptırsın" diyen Saraç'a cevap 'kardiyologlar'dan geldi: Aşı-kriz ilişkisine dair bilimsel delil yok.

GENÇLERDE VEKA ARTIŞI

Özellikle gençlerde görülen "turbo kanser" denilen ileri evredeki kanser vakaları da aşıya bağlandı. Tıbbi Onkoloji Derneği: Covid korkusuyla sağlıklı insanlar taramaya, hastalar kontrole gidemedi. Birçok kanserin bu yıllarda ileri evrede karşımıza geleceğini aşılar yokken söyledik.

ZEYNEP KOCABIYIK

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