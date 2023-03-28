Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 11:00, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,1010
|19,1020
|19,1090
|19,1100
|Avro
|20,5610
|20,5620
|20,6830
|20,6840
|Sterlin
|23,4000
|23,5200
|23,4570
|23,5740
|İsviçre Frangı
|20,8030
|20,9090
|20,6940
|20,7970
|ANKARA
|ABD Doları
|19,0710
|19,1510
|19,0790
|19,1590
|Avro
|20,5210
|20,6010
|20,6430
|20,7230
|Sterlin
|23,3400
|23,5500
|23,3970
|23,6070