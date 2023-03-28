Twitter'dan 'anket' kararı: Doğrulanmış hesaplar oy kullanabilecek

Musk kendi Twitter hesabı üzerinden, 15 Nisan tarihinden itibaren anketlerde oy kullanmaya uygun olacak hesapların yalnızca doğrulanmış hesaplar olacağını açıkladı. Sosyal medya şirketinin CEO'su gelişmiş AI (yapay zeka) bot sürülerini ele alacağına ve gerçek kişilerin anketlere katılmasını sağlayacağına inandığı bir hareket olduğunu da sözlerine ekledi.

Musk ayrıca, yalnızca doğrulanmış hesapların, Twitter'daki hesaplardan gelen tweet akışını görüntüleyen Twitter'ın önerilerinde yer almaya uygun olacağını da vurguladı.

Geçen yıl Musk, Twitter'ın politikayla ilgili anketlerde oy vermeyi Twitter Blue abonelerine ödeme yapmakla kısıtlayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından sosyal medya devinin ücretli kullanıcılara daha çok önem verdiğine dair eleştiriler gelse de nisan ayında bu uygulama resmi olarak hayata geçiriliyor.