Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında
Memurlar.net olarak hazırladığımız 2023/5 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Toplamda 31 bin 600 kontenjan için tercih alınacak.
KPSS ROBOTU
Tercihte bulunacak adaylar,
https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2023/5/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.
SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN
Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.
O KADROYU TERCİH EDENLERLE KONUŞUN
Memurlar.net sisteminde, her bir kadronun özel sayfası bulunmaktadır. Üyelik girişi yaptıktan sonra yorum yazarak bu kadroyu tercih edecek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı