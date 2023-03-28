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Bu elektrikli otomobili 16 yaşındaki gençler kullanabilecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altı sanayicinin bir araya gelerek oluşturduğu elektrikli otomobil projesi Amperino'nun yeni tasarımı dikkat çekti. 3 kişilik ilk elektrikli mikro otomobil olarak adlandırılan tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven tarafından paylaşıldı. Amperino'nun 150 kilometre yol gidip, kullanıcısına park sorunu da yaşatmayacağına dikkat çeken Yakup Canseven; seri üretimine 2025 yılında başlanacak otomobili A2 ehliyeti ile 16 yaşındaki gençlerin kullanabileceğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 13:40, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 13:43
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Bu elektrikli otomobili 16 yaşındaki gençler kullanabilecek

Türkiye, Gemlik'te üretilmeye başlanan ilk yerli ve milli otomobil Togg'u konuşurken, İnegöl'de yürütülen elektrikli otomobil projesi Amperino tatlı bir heyecana sebep oluyor.

İnegöl'de faaliyet gösteren Saloni Mobilya, Erhun Mobilya Ekipmanları, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik güçlerini birleştirerek geçtiğimiz yıl kamuoyuna elektrikli araç projesi Amperino'yu duyurmuştu. 2023 sonunda aracın ilk prototipi çıkarılıp, tip testi alındıktan sonra 3 kişilik aracın seri üretimine 2025'te başlanacak. Şehir içi kullanıma uygun olacak Amperino'nun Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, projenin nasıl ortaya çıktığını, gelişimini ve hedeflerini anlattı.

Pandemi döneminde araştırmalara başladıklarını ve nihayetinde 2019 yılında şehir içi elektrikli otomobil üretme kararı alıp bunu kamuoyuna duyurduklarını belirten Yakup Canseven "Bunu yaptığımızda inanın bir mühendisimiz bile yoktu. Tek teknik kişi matematik mühendisi olarak bendim. Erhun bünyesinde mühendislerimiz var ama elektrikli araç ve otomotiv alanında uzman bir teknik ekibimiz yoktu. Projeyi, Saloni ve Erhun'un üretim ve ticari başarısından dolayı bizlere güvenlerinin tam olduğunu bildiğimiz bu arkadaşlarımıza anlattık. Bu güvenle arkadaşlarımız bize inandılar ve projeye ortak oldular. Bir mühendislik ekibi kurmaya başladık. Kıbrıs'ta daha önce de elektrikli otomobil sektöründe faaliyette bulunan yerli bir firmada tasarım, şase ve batarya ile yazılım konularında lider üç mühendise teklif götürdük. Arkadaşlarımız ikna olup projeye inandılar. Böylece ilk çekirdek kadroyu kurmuş olduk. Kıbrıs'ta onların ürettikleri araçlar 50'şer bin kilometreleri geçti. Bu üç lider mühendisimiz, sonra aynı zamanda projenin hissedarı da oldular. Şu an 35 arkadaşımız var. Şu an kendi teknolojimizi kendimiz geliştiriyoruz. Aracın bütün teknolojileri, A'dan Z'ye bize ait. Aspilsan, 2023 yılı Haziran'ında bizim kullanacağımız pili de üretecek. O da olursa tamamen batarya da yerli olacak. Türkiye'de ilk defa bataryada soğutma teknolojisi kullanılacak. Gerçek Zamanlı İletişim Sistemi (GİS) Türkiye'de ilk defa Amperino mühendisleri tarafından geliştirildi ve aracımızda kullanılacak. L6-L7 sınıfındaki elektrikli araçlarda kullanılacak hub motor Türkiye'de ilk defa üretildi. Biz teknolojilerini geliştirdik ve İstanbul'da savunma sanayine hizmet veren, motor üreten Femsan firmasıyla paylaşıp motoru geliştirdik. Motorun Ar-Ge'si ve üretimi tamamlandı, şu an ikinci versiyon şasemizde o motoru denemiş olacağız" dedi.

150 kilometre yol gidecek, park sorunu olmayacak

L7 sınıfı olarak bilinen elektrikli araçların en üst sınıfı ve şu an halihazırda kullanılan M sınıfı binek araçların bir alt sınıfı olan Amperino'nun A2 ehliyeti ile 16 yaşında gençlerin de kullanabileceği bir segment olduğunu anlatan Canseven, "90 km maksimum hıza ve 150 km menzile sahip olacak olan aracımız, otoyola çıkabiliyor. Trim tasarımı sektörde 23 yıl tecrübesi olan Sedat Öztürk tarafından yapıldı. Yazılımı ise tamamen Amperino firmasının Bilişim Vadisi ve İnegöl ofisinde geliştirilmekte. Üç kişilik araç konsepti rakiplerine kıyasla daha geniş bir kitleye hitap etmekte. Biz şu an iki kişilik bir aracın içine, yani o hacmin içine ince mühendislik hesaplarıyla üçüncü kişiyi sığdırıp, bir kişilik yer daha kazandırdık. Normal şartlarda bu kadar ebadın içine ancak iki kişi sığdırabilirsiniz. Biz elektrikli aracın avantajlarını kullanarak şoförü, önde ve ortada konumlandırdık. Bu elektrikli araçta ortada motor yok. Dolayısıyla biz sürücüyü ortaya aldık, pedal ile direksiyonu daha önde konumlandırdık ve arkada bize iki kişilik yer kaldı. Biz şehirlerarası bir araç yapmıyoruz, Amperino'yu şehir içi ulaşım için yapıyoruz. Dünyada sıradan bir insan sabah evden çıkıp, akşam eve döndüğünde maksimum 40 kilometre yapıyor. Eğer pazarlamacı değilse, bir iş sahibi ise 40 kilometreyi geçmiyor. Bu İstanbul'da 60 kilometre, Bangkok'ta 58 kilometre. Ortalamaya vurduğunuzda dünya ortalaması 37 kilometre. Bunun için niye çok büyük bir araç, daha büyük kilometreler, daha büyük piller yapasınız. Şu an bizim aracımız çok küçük. Yatay park edilen yerlere siz dikey dahi park edebilirsiniz. Şundan emin olun; siz şehir içi ve şehirlerarası aracınızı ayrı alacaksınız. Artık işletmeler şunlara bakacaklar; ne kadar elektrik kullanıyorsunuz, bunun ne kadarını yenilenebilir enerjiden elde ediyorsunuz? Yoksa ihracat yapamayacaklar veya ürettiklerini çok zor satacaklar. Şahsi karbon ayak izi dahi takip edilebilecek, böyle günler uzak çok değil. Eğer bu önlemleri almazsak 20-30 yıl sonra dünya yaşanmaz hale gelecek maalesef. Biz Amperino ile buna da katkı sunmak istiyoruz. Aslında projenin bir amacı da bu. Aracın gövdesini keten esaslı bio-fiber malzemelerden üretmeyi planlıyoruz. Bu sayede araç ekonomik ömrünü doldurduğunda birçok parçası doğaya yeniden kazandırılabilecek. Zaten böyle bir aracı elektrikli yapmanız çok kıymetli" diye konuştu.

Seri üretim 2025'te

Canseven sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz şu an aracın yapımına konsantreyiz ama hemen her gün bayilik için bizi arayan firmalar oluyor. Aslında mesele şu; biz bunu mobilyadan çok iyi biliyoruz ki; doğru, kaliteli, amaca hizmet eden bir şey yaptığınızda zaten talep görüyor. Dolayısıyla ortaya doğru bir ürün koyma tarafındayız. Bunu yaptığınızda ister istemez bir pazar oluşuyor. Üretim adetleri yıllık 40-50 bin gibi yüksek rakamlara çıktığı zaman mutlaka bir bayilik ve distribütörlük gibi sistemler oluşacaktır. Biz şu an gelen taleplerle ilgili notlarımızı alıyoruz. 2023 sonunda aracımızın ilk prototipini çıkarıp, tip testini aldıktan sonra seri üretim yerine ve sürecine karar vereceğiz. Seri üretim süreci de 1-1,5 yılı alacağından 2025'te seri üretime geçmiş olacağız. Bu esnada da yatırımcılarla görüşmeler de sıklaşacaktır."

Yeni tasarımı paylaşıldı

Şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere geliştirilen elektrikli otomobil Amperino tarafından yeni bir araç tasarımı yapıldı. 3 kişilik ilk elektrikli mikro otomobil olarak adlandırılan tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven tarafından paylaşıldı. Ayrıca Amperino'nun öne çıkan özellikleri şu şekilde belirtildi: 3 kişilik seyahat imkanı, 150 kilometre menzil, 90 kilometre ile sınıfının en hızlısı. Bio-fiber gövde, İlk milli 'hub' motoru, İlk milli iklimlendirilmiş batarya, ilk gerçek zamanlı iletişim sistemi (GİS) bulunuyor.

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