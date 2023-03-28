Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Mart 2023 14:22, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 14:31
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177 bin 467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz." denildi.
2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci bugün sona erecek.