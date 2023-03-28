Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
'Türkiye, Sultan Fatih'ten bu yana ilk kez kendi silahını üretiyor'
'Türkiye, Sultan Fatih'ten bu yana ilk kez kendi silahını üretiyor'
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
Suç örgütü operasyonunda icra müdürü ve zabıt katibi gözaltında
Suç örgütü operasyonunda icra müdürü ve zabıt katibi gözaltında
Zamlar lokantalardaki iftar sofralarını boş bıraktı
Zamlar lokantalardaki iftar sofralarını boş bıraktı
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
BES'te kalana avantajlı kredi imkanı
BES'te kalana avantajlı kredi imkanı
Ev sahiplerinden kiracılara evi boşaltması için para teklifi
Ev sahiplerinden kiracılara evi boşaltması için para teklifi
Bakan Koca paylaştı: Sürekli işçi alımında kura tarihi 25-26 Nisan
Bakan Koca paylaştı: Sürekli işçi alımında kura tarihi 25-26 Nisan
En düşük emekli maaşıyla ilgili teklif komisyonda kabul edildi
En düşük emekli maaşıyla ilgili teklif komisyonda kabul edildi
Vatandaş karta yüklendi! Kartla harcama yüzde 131 arttı
Vatandaş karta yüklendi! Kartla harcama yüzde 131 arttı
Borç yapılandırmasında başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Borç yapılandırmasında başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Pidede fiyat tutmuyor: 5 liraya da satan var 20 liraya da
Pidede fiyat tutmuyor: 5 liraya da satan var 20 liraya da
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
PKK, terör saldırılarına seçimlere kadar son verme kararı aldı
PKK, terör saldırılarına seçimlere kadar son verme kararı aldı
Bakan Kurum: 81 ilin tamamında bir dönüşüm seferberliği içindeyiz
Bakan Kurum: 81 ilin tamamında bir dönüşüm seferberliği içindeyiz
YSK, adaylığı kabul edilenleri açıkladı
YSK, adaylığı kabul edilenleri açıkladı
YSK'da 100 bin imza maratonu tamamlandı! Seçime 4 adayla gidiliyor
YSK'da 100 bin imza maratonu tamamlandı! Seçime 4 adayla gidiliyor
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifte 3 madde çıkarıldı
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifte 3 madde çıkarıldı
İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına itirazını YSK temsilcisine teslim etti
İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına itirazını YSK temsilcisine teslim etti
Erdoğan: Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz
Erdoğan: Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz
Eğitim öğretim ne zaman sona eriyor? Bakan Özer açıkladı
Eğitim öğretim ne zaman sona eriyor? Bakan Özer açıkladı
Kızılay Başkanı: Çadır satım işi benim haberim olmadan yapıldı
Kızılay Başkanı: Çadır satım işi benim haberim olmadan yapıldı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti
Depremzedelere 'Geberin' yazmıştı: 14 yaşındaki çocuğa ders gibi ceza
Depremzedelere 'Geberin' yazmıştı: 14 yaşındaki çocuğa ders gibi ceza
Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro teklifi, Komisyonda
Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro teklifi, Komisyonda
Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlarla ilgili olarak "Anayasa'nın 101'inci maddesi 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız bir defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs'taki ikinci adaylığıdır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2023 14:59, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 16:44
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan itiraz başvurularına ilişkin, "Bu konuda hukuken hiçbir sorun yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci defa adaylığı söz konusu. Çünkü iki defa adaylık hakkı veren 101. madde 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girdi. O tarihten sonraki ikinci seçimi yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye yapılan itiraz başvuruların hatırlatılması üzerine Şentop, "Bu gayet normal. Daha önceki seçimlerde de cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili itiraz başvuruları yapıldı. Bu, bir rutindir, herhangi bir kişi de bunu yapabilir. YSK zaten bir ön inceleme yapıp geçici aday listesini ilan etti, değerlendirip kararını verecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazları daha önce de değerlendirdiğini hatırlatan Şentop, "Bu konuşmaları TBMM Başkanı sıfatıyla yapmıyorum. Bu anayasa değişikliğini ve dayanak olarak gösterilen 101. maddeyi görüşen, bununla ilgili bir komisyon raporu hazırlayan Anayasa Komisyonunun o dönemki başkanı olarak bunu ifade ediyorum. Ocak 2017'deki görüşmelerde yapılmış ve orada bunu öngörerek açıkça bir paragraf da komisyon raporuna koymuşuz. 'Bu kanun yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanacaktır. Önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin bu kanun kapsamında yeniden iki defa seçilme hakkı olacaktır.' diye de bir hükmü bu tartışmaların esamesi okunmazken koymuşuz." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin kamuoyundaki bütün tartışmaları gözden geçirip nerelerde yanlış yapıldığını tespit ederek bir hukuki tartışma şeklinde iki ayrı makale yazdığını anlatan Şentop, "konuyu tek cümle kullanarak ve o cümleyi tekrarlayarak ispat ettiğini zannedenler olduğunu" belirtti.

- "Konuşma polisi rolü de üstlenmiş"

Şentop, bugün açıklama yapan bir avukatın "Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz." dediğini aktararak şunları kaydetti:

"Bu kişi konuşma polisi rolü de üstlenmiş. Bu arkadaşımızın niye bu maddeyi yanlış yorumladığını bir hukukçu olarak çok açık ispat edeyim. 'Meclis Başkanı konuşamaz, tarafsızdır.' diyor. Halbuki biliyorsunuz Anayasa'nın 94. maddesinin son fıkrası Meclis Başkanı'nın hangi konularda bir sınırlama içerisinde olduğunu ifade ediyor. Burada Meclis Başkanı'nın hukuki tartışma olan konularda kamuoyunda konuşamayacağına dair, bunu da kapsayan bir tarafsızlık şeklinde Anayasa'nın bir tanımı yok. Dolayısıyla 94. maddenin son fıkrasını bu arkadaşımız anlayamamış. 'Zaten Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olacağını savunan Meclis Başkanı var, Adalet Bakanı var ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı var.' da diyor. Bu da doğru değil. Muhalif görüşleri okumamış."

Bu konuda makale yazan anayasa hukukçularının bulunduğuna dikkati çeken Şentop, bu kişilerin bu konuda uzunca hukuki görüş açıkladığını veya makale yazdığını ifade ederek, bunları yok saymaya çalışanların olduğunu dile getirdi.

"100 sayfa makale yazmışız, bunu hiç okumamışsınız, sonra kalkıp görüş açıklıyorsunuz, 'Kimse yok.' diyorsunuz. Ayıptır." diyen Şentop, binlerce avukatın da cumhurbaşkanının aday olabileceği konusundaki görüşünü paylaştığını aktardı.

- "Siyasi tartışma olarak yürütülüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik tartışmanın siyasi tartışma olarak yürüdüğünü ve yürütüldüğünü belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bir hukuki tartışma değil. Anayasa'nın 101. maddesi, yani 'bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçileceği' hükmünün bulunduğu madde, bir bütün olarak 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Hukukta kural şudur: Bir kanun hükmü yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanır. Önceki olaylara uygulanmaz. 30 Nisan 2018'den sonra Türkiye'de bir defa cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır ve Sayın Cumhurbaşkanımız bir defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim 30 Nisan 2018'den sonraki ikinci seçimdir, üçüncü değil. Dolayısıyla ikinci defa adaylığı ve seçimi söz konusudur.

Bir kanun hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara uygulanabilmesi için özel bir düzenlemeye, bir istisna hükmüne ihtiyaç var. Yani 30 Nisan 2018'de yürürlüğe giren bir kanun hükmünü 10 Ağustos 2014'teki seçimlere, yani 4 yıl öncesine uygulayabilmeniz için açıkça bunları kapsadığını ifade eden bir hükme ihtiyaç var. Böyle bir istisna hükmü yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanının aday olabilmesi için bir istisna hükmüne ihtiyaç yok çünkü 30 Nisan 2018'den sonra gelen hüküm herkese, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da iki defa aday olma hakkı tanımıştır. 4 yıl önceki bir olaya bu hükmü yürütmeye kalkmak için özel istisna hükmü lazım. Böyle bir istisna hükmü de yok. Yani aday olması için bir istisna hükmüne ihtiyaç yok, aday olmaması için bir istisna hükmüne ihtiyaç var."

- "Hukukçular siyasi görüş de açıklıyor"

Hukukçuların konuşmalarının her zaman "hukuki görüş olmadığına" değinen Şentop, hukukçuların siyasi görüş de açıkladığını belirterek, "Nitekim 'Erdoğan seçilemez, aday olamaz' diyenlerin, anayasa hukukçularının bir kısmı bugün farklı partilerden milletvekili adayı oldular." dedi.

Görüşün, hukuken delillendirilmiş bir şekilde ortaya koyulup koyulmadığına bakmak gerektiğini söyleyen Şentop, "Bir görüşü hukuki yapan, bir hukuki argümantasyon tekniğiyle ortaya konulmasıdır. Aynı cümleyi tekrar tekrar ifade eden, tekrarladıkça da bunun doğru olduğuna herkesin inanacağını bekleyen arkadaşları, ciddi bir hukuki metin okumaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Bu konuda birçok görüş var, birçok anayasa hukukçusunun bir hukuki sorun olmadığı yönünde görüşü var. Tamamen siyasi bir tartışma." ifadesini kullanan Şentop, "Siyasette de malumunuz rakiplerinizin bir kenara çekilmesini sağlayarak, onların elini kolunu bağlayarak 'yarış yapalım' demenin, Türkiye'de siyaseten de bir karşılığı yok. Bu konuda hukuken hiçbir sorun yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Çünkü iki defa adaylık hakkı veren 101. madde 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. O tarihten sonraki ikinci seçimi yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya Cumhuriyeti'nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin ne zaman Genel Kurulda görüşüleceğine ilişkin soruya, "En kısa zamanda görüşülecek, gündemi tam bilemiyorum ama bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta görüşülecektir." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek
Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Kılıçdaroğlu: Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır
Kılıçdaroğlu: Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır
'Sandıkta yenileceğini anlayanlar şimdi çamur siyaseti yapmaya başladılar'
'Sandıkta yenileceğini anlayanlar şimdi çamur siyaseti yapmaya başladılar'
Elektrikli araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyor
Elektrikli araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyor
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Akademik Birikim Projesi" ile 200 öğretim üyesinin elektronik, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya, makina-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tarım ve savunma sanayi alanlarında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderileceğini bildirdi.
Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2023/5 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Toplamda 31 bin 600 kontenjan için tercih alınacak.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 600 sözleşmeli personel alınacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak
Sendikanın İLKSAN'a açtığı davada 'yetkisizlik' kararı

Sendikanın İLKSAN'a açtığı davada 'yetkisizlik' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü'nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statüye Sendika tarafından açılan davada son noktayı koydu.
18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

Sosyal Güvenlik prim kesintileri tam olarak ödenmiş çalışma süreleri her zaman için emeklilikte aranılan hizmet süresi kapsamına girer, dolayısıyla bu süreler de esas alınarak emekli aylıkları hesaplanarak ödenir.
Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Sözleşmeliden kadroya geçişte güvenlik soruşturması yapılmayacak!

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli statünden kadroya geçişlerde güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.
KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar

KDK'dan sözleşmeli er ve erbaşların kamuya atanmalarına dair karar

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2011'de uygulamaya koyduğu Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile 7 yıllık görevi tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşlara 2013 yılında 'memuriyet' hakkı tanındı. Ancak yönetmelik çıkmadığı için bu haktan faydalanamayanlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuruda bulunarak, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe konulmasını talep etti. Sözleşmeli askerlerin talebini haklı bulan KDK, yönetmelik hazırlanmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023
Hedef; daha sessiz Bursa

Hedef; daha sessiz Bursa

Bursa?da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık tarafından onaylanan stratejik gürültü haritalarının ardından şimdi de Çevresel Gürültü ve Haritalama Eylem Planı Çalıştayı düzenledi.

Sonraki Haber