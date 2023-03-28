TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Akar, gündeme geçmeden 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, "3 Nisan Karabük Demir Çelik İşletmeleri ve Karabük'ün 86. kuruluş yıl dönümü"ne ilişkin yaptığı konuşmada, Karabük Demir Çelik Fabrikasının 1937'de kurulduğunu anımsattı.
2001'e kadar sıkıntılı süreçlerden geçen fabrikanın AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında yapılan iyileştirmelerle rahat bir nefes aldığını söyleyen Ünal, Karabük Demir Çelik İşletmelerinin 86. yılını kutladı.
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli'nin sorunlarına değinerek, AK Parti iktidarları döneminde riskli yapılar oluşturulduğunu öne sürdü. Şehirde okulların yenilenmediğini, hastanelerin tamamlanmadığını, trafik sorununun çözülmediğini ileri süren Tarhan, Kocaeli'nin en az kamu yatırımı yapılan iller arasında olduğunu ifade etti.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz de Gaziantep savunmasının kahramanlarından Şahin Bey'in şehadetinin 103. yılına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.