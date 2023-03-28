Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret edecek

Seçim tarihi yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketlilik artıyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşecek mi sorusu yanıt buldu.

Kılıçdaroğlu'nun yarın Muharrem İnce'yi ziyaret edeceği bildirildi. Ancak görüşmenin saati henüz netleşmedi.

Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi istenen İnce, son yaptığı açıklamada siyaset yapmak istediğini söyleyerek adaylığının devam edeceğini belirtti.

İnce, şu ana kadar kendisine gelen bir teklif olmadığını belirterek Kılıçdaroğlu ile görüşmeye açık olduğunu kaydetti.



MYK'YI TOPLAYACAK

Memleket Partisi liderinin partisinin merkez yönetim kurulunu toplayacağı da öğrenildi.

Peki Muharrem İnce yarıştan çekilme kararı alırsa süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, 30 Mart Perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek.

SON TARİH 30 MART

31 Mart Cuma günü ise kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu nedenle 30 Mart mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmezse Muharrem İnce'nin ismi oy pusulasında yer alacak.