Sendika'dan sağlık atamaları için Tercih Robotu

Sağlık-Sen'in konuya ilişkin açıklaması:

Sağlık Bakanlığı, KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin709 sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 31 bin 600 sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

Bu bağlamda Sağlık-Sen, personel alımına başvuru yapacak adayların doğru ve hızlı bir şekilde tercih yapmalarına imkan sağlayacak Tercih Robotunu hizmete sundu.

Sağlık-Sen Tercih Robotu'ndan tüm adaylar ücretsiz yararlanabilecek.

Tercih Robotuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Tercih robotu için Tıklayınız.