Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Balıkesir'in Gönen ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 17:42, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 17:43
Alınan bilgiye göre, Hakan Akduman (39) yönetimindeki 10 AEM 681 plakalı otomobil, Gönen-Sarıköy kara yolunda yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada araçtaki Müberra Şahin (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Akduman ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan Akduman müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.