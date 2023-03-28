Denizli'de 93 sikke ele geçirildi
Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 18:30, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 18:18
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda 1 şüphelinin üstü arandı.
Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke ile mühür, küpe toka ve haç objesi ele geçirildi.
Zanlı ifadesi için karakola götürüldü.