Kuşadası açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 20:26, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 20:41
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.