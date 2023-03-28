Bakan Kasapoğlu, Türkiye-Hırvatistan maçını depremzede çocuklarla izleyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasını tribünlerden depremzede çocuklarla izleyecek.

Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden Bursa'ya gelen çocuklarla karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na geldi. Stat girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Bursa'da depremzedelerle iftar yaptıklarını söyledi.

Kasapoğlu, art arda yaşanan depremlerle çok önemli bir süreci yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah yaralarımızı birlikte onaracağız. Birlikte daha güzel günlere yürüyeceğiz. Bir yandan devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarla inşa çalışmalarını hız şekilde yönetirken biz de Bakanlık olarak işin sosyal boyutu itibariyle sporun iyileştirici olarak kullanma noktasında tüm imkanlarımızla seferberiz. Bu noktada gerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımız, gerekse deprem bölgesinden diğer bölgelere intikal eden vatandaşlarımız, gençlerimiz başta olmak üzere çok güzel bir çalışma ve iş birliği halindeyiz. Spor iyileştiren, rehabilite eden bir olgu. İnanıyorum ki sporun bu gücünü bu süreçte daha güçlü şekilde kullanacağız."

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunun altını çizen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreci inanıyorum ki hem spordaki başarılarımızı artırarak hem de gençlerimizi spora yönlendirerek yöneteceğiz. Milli maç için buradayız. İlk maçımızda Ermenistan'ı geçtik. Şimdi Hırvatistan maçımız var. Türkiye spor ülkesi. Her branşta inanılmaz başarılar var. Temenni ediyoruz ki futbolda da kulüplerimizle, milli takımımızla milletimize hak ettiği başarıları daha güçlü şekilde yaşatalım. İnanıyorum ki bu şampiyona bu noktada önemli bir adım olsun. Bugünkü maç bu anlamda önemli bir adım olsun. Zor günleri yaşadığımız bu süreçte de bu aziz millete bir moral olsun. Biz tribünlerde, bu güzel gençlerle maçı izleyeceğiz. Milli takımımıza, ekibimize, teknik heyete gönülden başarı diliyoruz. Allah yardımcımız olsun."