Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde, Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2023 23:14, Son Güncelleme : 28 Mart 2023 23:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini iletti.
Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için teşekkür etti.