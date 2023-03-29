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29 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları

29 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 00:02, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 00:04
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29 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşecek.

(Ankara/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Partinin TBMM Grup Toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(11.45/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, OECD İstanbul Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında Ulus'taki eski Meclis binasında yapılacak ASO mart ayı meclis toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasına, Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor ve Çaykur Rizespor-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Rize/16.00)

2- TFF 2. Lig gruplarında 29. hafta mücadelesi başlayacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında, Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Madrid/21.45)

4- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 18'inci ve normal sezonun son hafta mücadelesinde, B Grubu'nda Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.

(Ankara/20.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

6- 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak; şampiyonanın ilk gününde erkekler bireysel alet elemeleri ve takım finali yapılacak.

(Antalya/09.30)

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