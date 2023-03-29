29 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
29 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşecek.
(Ankara/14.00/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- AK Parti ve İYİ Partinin TBMM Grup Toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(11.45/10.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, OECD İstanbul Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/13.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında Ulus'taki eski Meclis binasında yapılacak ASO mart ayı meclis toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasına, Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor ve Çaykur Rizespor-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/13.30/Rize/16.00)
2- TFF 2. Lig gruplarında 29. hafta mücadelesi başlayacak.
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında, Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Madrid/21.45)
4- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 18'inci ve normal sezonun son hafta mücadelesinde, B Grubu'nda Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.
(Ankara/20.00)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacak.
(Ankara/19.00)
6- 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak; şampiyonanın ilk gününde erkekler bireysel alet elemeleri ve takım finali yapılacak.
(Antalya/09.30)