İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 28 Şubatta Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.

Ancak söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazetede yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

30 Martta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.