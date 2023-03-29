Pilotları hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremin ilk saatlerinde yaşanan çarpıcı bir olayı Meclis'te paylaştı. 10 pilot, "Gerekirse ölürüz" diyerek sıfır görüşle, ölümü göze alarak deprem belgesine yardıma gitti.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Uslu, olayı şöyle anlattı:

DEPREM GÜNÜ SIFIR GÖRÜŞ



Deprem günü meteorolojiyi incelediğimizde Adana hariç neredeyse bölgenin tamamında görüş açısının sıfır olduğunu görüyoruz. Kar var, sis var ve beraberinde de tabii ki kötü hava şartları var.

10 HELİKOPTER HAVALANDI



6 Şubat'ın ilk saatlerinde Ankara'dan 10 helikopter topluca hareket yapıyor, kalkış yapıyor.

Hava şartları nedeniyle üç buçuk saat havada kalıyorlar -normalde helikopterler iki buçuk saat havada kalıyorlar- ancak Toroslar'ı geçemeyince Aksaray'da uygun yere iniyor.

GEREKİRSE ÖLÜRÜZ



Bu kar ve sis nedeniyle helikopterler havalanamayınca bir komutan diyor ki "Savaştayız, gerekirse ölüme gidelim arkadaşlar."

Pilotlarımız o sıfır görüşle Hatay'a, Maraş'a ve Antep'e ulaşıyorlar.

18 UÇAK



Yine bakın, bölgeye ilk saatlerden itibaren kargo uçakları sevk ediliyor.

18 uçakla saat on bir itibarıyla bölgeye sevkiyatların yapıldığını görüyoruz.



ZÜBEYDE YALÇIN