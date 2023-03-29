Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için takvim 18 Mart'ta işlemeye başladı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi için geçici aday listesi 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar ve adaylık sürecine ilişkin itiraz süresi ise bugün saat 17.00'de sona erecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Mart 2023 08:30, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 08:36
YSK tarafından ilan edilen geçici listede Cumhurbaşkanı adayı olarak 4 isim yer alıyor.
Bu isimler alfabetik sıralamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan.
YSK itirazları inceleyecek
Bu listeye yapılan itirazlar YSK tarafından incelemeye alınacak.
Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci ise 30 Mart'ta sona erecek.
Propaganda dönemi 31 Mart'ta başlıyor
31 Mart'ta Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak.
1 Nisan'da, Cumhurbaşkanı adaylarının pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi yapılacak.