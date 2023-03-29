Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son

YSK tarafından ilan edilen geçici listede Cumhurbaşkanı adayı olarak 4 isim yer alıyor.

Bu isimler alfabetik sıralamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan.

YSK itirazları inceleyecek

Bu listeye yapılan itirazlar YSK tarafından incelemeye alınacak.

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci ise 30 Mart'ta sona erecek.

Propaganda dönemi 31 Mart'ta başlıyor

31 Mart'ta Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak.

1 Nisan'da, Cumhurbaşkanı adaylarının pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi yapılacak.