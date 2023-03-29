4 kente ilişkin YEKA ilanları revize edildi

18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

Sosyal Güvenlik prim kesintileri tam olarak ödenmiş çalışma süreleri her zaman için emeklilikte aranılan hizmet süresi kapsamına girer, dolayısıyla bu süreler de esas alınarak emekli aylıkları hesaplanarak ödenir.