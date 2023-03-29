'Evde sabun paketleme' ilanına inandı, 52 bin lira dolandırıldı

Togg'da çekiliş saati belli oldu
Togg'da çekiliş saati belli oldu
Beklenen bayram haberi
Beklenen bayram haberi
Sponsorlu İçerik
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
Fatih Erbakan: Bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talebimiz olmadı
Fatih Erbakan: Bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talebimiz olmadı
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yeni açıklama
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
'Türkiye, Sultan Fatih'ten bu yana ilk kez kendi silahını üretiyor'
'Türkiye, Sultan Fatih'ten bu yana ilk kez kendi silahını üretiyor'
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
Suç örgütü operasyonunda icra müdürü ve zabıt katibi gözaltında
Suç örgütü operasyonunda icra müdürü ve zabıt katibi gözaltında
Zamlar lokantalardaki iftar sofralarını boş bıraktı
Zamlar lokantalardaki iftar sofralarını boş bıraktı
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
BES'te kalana avantajlı kredi imkanı
BES'te kalana avantajlı kredi imkanı
Ev sahiplerinden kiracılara evi boşaltması için para teklifi
Ev sahiplerinden kiracılara evi boşaltması için para teklifi
Bakan Koca paylaştı: Sürekli işçi alımında kura tarihi 25-26 Nisan
Bakan Koca paylaştı: Sürekli işçi alımında kura tarihi 25-26 Nisan
En düşük emekli maaşıyla ilgili teklif komisyonda kabul edildi
En düşük emekli maaşıyla ilgili teklif komisyonda kabul edildi
Vatandaş karta yüklendi! Kartla harcama yüzde 131 arttı
Vatandaş karta yüklendi! Kartla harcama yüzde 131 arttı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Evde sabun paketleme' ilanına inandı, 52 bin lira dolandırıldı

İstanbul Şişli'de, sosyal medyada sabun paketleme ilanı gören Hüsnegül Demirci, para kazanmak için bağlantıya geçtiği hesap tarafından 52 bin lira dolandırıldı. Demirci, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mart 2023 09:58, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 10:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şişli'de yaşayan iki çocuk annesi 31 yaşındaki Hüsnegül Demirci, 8 Mart tarihinde sosyal medyada, 'Evde Paketleme Acentesi' adı altında; evde sabun ambalajlama ve kutulama işi ilanını gördü.

Demirci, ilan videosunu izleyince ek gelir olarak evde paketleme işi için hesapla iletişime geçti. Dolandırıcılar, Hüsnegül Demirci'ye ayda 7 bin 500 lira kazanacağını söyledi. İşi kabul ettiğini söyleyince dolandırıcılar Demirci'den 350 lira kaparo parası istedi. Parayı gönderen Hüsnegül Demirci ile kısa süre sonra dolandırıcılar tekrar iletişime geçerek kargo parası, sigorta parası gibi bahanelerle tekrar para talep etti.

Bunun üzerine Hüsnegül Demirci, kendisine verilen banka hesabına 17 Mart tarihinde 5 parça halinde toplamda 52 bin lira gönderdi. Dolandırıcıların tekrar para talep etmesinin ardından Demirci, parasının olmadığını söyledi. Kısa süre sonra ise dolandırıcılar Hüsnegül Demirci'yi telefondan engelledi. Dolandırıldığını anlayan Demirci savcılığa giderek şikayetçi oldu.

"Sürekli para istemeye devam ettiler"

Dolandırıcıların ikna edici şekilde konuştuğunu aktaran Demirci, şunları söyledi:

"Sosyal medya hesabımda gezinirken reklam videosunda evde paketleme yapıldığını gördüm. Hesapla iletişime geçtim. İlk başta 350 lira kapora istediler. Bana verilen banka hesabına parayı gönderdim. Sonrasında yüklü miktarda kargo göndereceklerini söyleyerek tekrar teminat adı altında para istediler. Kargo bana gelmeden ben, 1300 lira gönderdim. Onlar Rize'de olduklarını söyleyerek tekrar 5 bin liraya yakın kargo ücreti istediler.

Ben bir tuhaflık olduğunu anladım. Neden bu şekilde para istediklerini sordum. Bana geri iade edeceklerini söylediler. Güven sağlamak için e-Devlet'te bilgilerinin olduğunu belirttiler. Ben de adres ve kimlik bilgilerini istedim. E-Devlet sisteminden kontrol ettiğimde, onların tanıttığı yer Maliye Bakanlığı onaylı olarak görünüyor.

İşlemleri çok hızlı şekilde yaptırmaya çalışıyorlar. Sürekli para istemeye devam ettiler. 18 bin lira istediler, onu da gönderdim ama gelmediğini söylediler. Ben bankayı aradım, paranın gittiğini öğrendim. Onlara da gittiğini söyledim ama ısrarla paranın gelmediğini söylüyorlar. Cuma günü olduğu için ben de tekrar bankayla uğraşmamak için 18 bin daha gönderdim."

"Beni tehdit ederek yine para istediler"

Demirci, dolandırıcıların paranın gelmediğini söylemesi üzerine şüphelenerek işlemi iptal ettirmek istedi ancak para transfer edildiği için başarılı olamadı.

Telefonda konuştuğu kişinin mağdur edilmeyeceğini, gecikme olmaması için parayı tekrar istediklerini söylediğini anlatan Demirci, şöyle devam etti:

"10 bin lira daha istediler, benim moralim daha çok bozuldu ama geri göndereceklerine inanarak 10 bin lira daha gönderdim. Ben hala paramın iade edileceğini beklerken beni tehdit ederek yine para istediler. Vergi borcu çıkaracaklarını, mahkemelerde dolanacağımı, parayı göndermeye mecbur olduğumu söylediler. Para isteyince telefondaki kişi, başka paramın olmadığını, gönderdiğim paraları da kredi çekerek gönderdiğimi söyledim. Bende başka para olmadığını anlayınca cevap vermemeye başladılar artık. Ben bir süre daha bekledim paramın iade edilmesini ama edilmedi. Pazar günü savcılığa giderek ifade verip şikayetçi oldum. Pazartesi günü de beni engellediklerini görünce dolandırıldığımı anladım ve kabullenmeye çalıştım. Bu kişilerin bulunmasını istiyorum, ben mağdur oldum başkaları olmasın."

İstanbul'daki hastane yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu
İstanbul'daki hastane yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu
Zonguldak'ta tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
Zonguldak'ta tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kuşadası açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
Denizli'de 93 sikke ele geçirildi
Denizli'de 93 sikke ele geçirildi

Bu Habere Tepkiniz

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Devlet yönetiminde genel olarak mevzuatların yanı sıra uygulanmakta olan gelenekler mevcuttur. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen Zorunlu hizmet affının gelmesi kaçınılmazdır.
Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, mevzuat hükümleri işletilmek suretiyle davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin rektör tarafından verilmesi gerektiğine hükmetti.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Akademik Birikim Projesi" ile 200 öğretim üyesinin elektronik, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya, makina-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tarım ve savunma sanayi alanlarında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderileceğini bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2023/5 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Toplamda 31 bin 600 kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 600 sözleşmeli personel alınacak.
Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

Sözleşmeli sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak
Sendikanın İLKSAN'a açtığı davada 'yetkisizlik' kararı

Sendikanın İLKSAN'a açtığı davada 'yetkisizlik' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü'nün, 27/08/2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statüye Sendika tarafından açılan davada son noktayı koydu.
18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

Sosyal Güvenlik prim kesintileri tam olarak ödenmiş çalışma süreleri her zaman için emeklilikte aranılan hizmet süresi kapsamına girer, dolayısıyla bu süreler de esas alınarak emekli aylıkları hesaplanarak ödenir.
Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Bakanlıktan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023
Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

29 Mart 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.

Sonraki Haber