Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 17:20, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,1090
|19,1100
|19,1380
|19,1390
|Avro
|20,6830
|20,6840
|20,7550
|20,7560
|Sterlin
|23,4570
|23,5740
|23,5450
|23,6630
|İsviçre Frangı
|20,6940
|20,7970
|20,7420
|20,8460
|ANKARA
|ABD Doları
|19,0790
|19,1590
|19,1080
|19,1880
|Avro
|20,6430
|20,7230
|20,7150
|20,7950
|Sterlin
|23,3970
|23,6070
|23,4850
|23,6950