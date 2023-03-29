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TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira

TÜRK-İŞ'in araştırmasında, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira, yoksulluk sınırı 31 bin 241 lira olarak hesaplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 11:53, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 11:55
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TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 9 bin 591 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 31 bin 241 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 12 bin 469 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,76 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 94,62 oldu.

- Dana etinin fiyatı ilk kez 250 lirayı aştı

Araştırmaya göre, martta peynir ve yoğurt fiyatları gerilerken, süt fiyatı artarak ilk kez litresi 25 lirayı aştı.

Dana eti yüzde 13, kuzu eti yüzde 18, tavuk yüzde 4, yumurta yüzde 16, balık yüzde 8 zamlandı. Dana eti ilk kez ortalama 250 liranın üzerine çıktı.

Baklagillerden fasulyenin fiyatı yüzde 10 gerilerken, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları yüzde 4 yükseldi. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde arttı, yağlı tohumlarda fiyat değişmedi.

Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 9 liradan satılıyor. Pirinç, makarna, un, irmik fiyatlarında bir önceki aya göre sınırlı düzeyde artış yaşanırken bulgurun fiyatı hafif düzeyde geriledi.

Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları geriledi.

- Narenciye fiyatları düştü

Patatesin kilogramı 12,5 liradan satılmaya devam etti. Kabak, sivribiber, domates, salatalık fiyatları düştü, balkabağı zamlandı.

Kış meyvelerinden portakal, mandalina ve greyfurtun fiyatları geriledi, ayva ve nar fiyatları arttı.

Ayçiçek yağı ve tereyağı sınırlı düzeyde zamlandı, margarin ve zeytinyağının fiyatları az da olsa düştü.

Ihlamur yüzde 13, yeşil zeytin yüzde 7, pekmez yüzde 9 zamlandı.

Reçel, salça, siyah zeytin fiyatları sınırlı düzeyde yükseldi. Bal, çay, şeker ve baharat fiyatları sabit kaldı.

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