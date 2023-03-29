Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"Depreminin ilk gününden beri depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Buradan depremzede vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, seçim durumu nedeniyle sizi unutturmayacağız. Seçime kadar en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı konutların inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.

"177 BİNDEN FAZLA BAŞVURU ALDI"

'Yapamazsınız' dedikleri TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Milletimiz ilk yerli otomobiline sahip çıktı, çekilişi bugün yapılacak. İlk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik, pazartesi günü aracımızı teslim alacağız.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM

Arefe Günü, Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 müjdeyi paylaşalım.

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

TTK'YA BİN MADENCİ ALIMI

10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na' (TTK) 1000 madenci alıyoruz.

YSK'ya göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor, bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçim süreci sonunda milletin iradesi galip gelecek, Türkiye kalkınma ve demokrasi yolculuğunu sürdürecek.

MİLLET İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ

7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi bir mevta (ölü) olacaktır. Cumhurbaşkanı yardımcılıklarının ve bakanlıklarının işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız.

Mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymazlığına rağmen biz taviz vermeyeceğiz. Böyle bir dönemde bile çıkar peşinde koşanlar itibar etmeyeceğiz. Eleştirilerimizi dillendireceğiz, hadsizliklere gereken cevabı da vereceğiz. Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Hiçbir siyasi parti terör örgütleriyle arasındaki mesafeyi net olarak belirlemeden meşruiyet tartışmasını aşamaz. O yüzden benim milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük.

'Sana söz baharlar gelecek' diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir.

Üç dönem kuralı nedeniyle aday listelerinde yeni isimler olacak. Bu bir bayrak yarışıdır. Bakanlarımız bugüne kadar Kabine'de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te verecekler. Kabine'de yeni isimler olacak."