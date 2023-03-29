2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 13:04, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 13:06
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.Ö. ve E.V. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.