Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Ramazan ayının da gelmesiyle Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER), İstanbul'da denetimleri sıklaştırdı.

GLADER Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, 39 ilçeden toplatılan sucuklarda yapılan çalışmaların ardından ilginç sonuçların ortaya çıktığını duyurdu.

ET YERİNE OTTAN ÜRETİLMİŞ SUCUK

Toplatılan sucukların incelendiği laboratuvar ortamında, hiçbir hayvansal hücre kullanılmadan yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucuklar tespit edildi.

Hileli sucukların tespit edilmesinin ardından açıklama yapan Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, "Et yerine ot yiyoruz. Maalesef bazı sucuklarda bu tür hilelere şahit olduk. Çok daha profesyonelce yapıldığı için basit laboratuvarda bu hileleri yakalamamız mümkün olmuyor" dedi.

'SUCUK ÜZERİNDEKİ ETİKETE DİKKAT EDİN'

Sucuğun hileye açık bir ürün olduğunu ve üzerindeki etiketin muhakkak dikkatle okunması gerektiğini belirten Orhan, "Ramazan ayı geldi, ister istemez insanlar kuvvetli ve daha kaliteli beslenmek istiyor. En iyi hayvansal gıdalar ile açlığınızı bastırabilirsiniz. Bu noktada vatandaşımızı uyarmak gerek. Özellikle sucuk hileye çok açık bir gıda maddesidir. Tüketicilerimize ve halkımıza uyarımız şu olacaktır. Üzerindeki etiketlerin çok iyi okunması gerekiyor. Kendi denetimlerini kendileri yapıyor olmalılar. Son kullanma tarihine bakılmalı. Aynı zamanda üzerinde içlerinde neler olduğu yazmak zorunlu. Etiket tebliğine göre, bunların yazılması zorunludur. Hele hele de fiyat ucuzsa, incelemelerinde dikkatli olmaları gerekir" şeklinde konuştu.

'LABORATUVARDA ET TADI VERİLİYOR'

Soya unu, tuz, tatlandırıcı ile üretilmiş sucuğa et tadı verildiğini söyleyen Orhan, "Bu anlamda çok gelişmiş teknolojiler var. Siz soya ununa tuz, tatlandırıcı kattığınızda et yediğinizi sanıyorsunuz. Bunun yakalanması çok zor. Ciddi bir laboratuvar ile kimyasal muayenesinin yapılması gerek. Türkiye'de bu laboratuvarların sayısı sınırlı. Siz protein oranı olarak baktığınızda yüzde 22 protein var ama önemli olan o proteinin bitkisel mi hayvansal mı olduğu çok önemli. Buradan şunu söylemek istiyorum. Et yerine ot yiyoruz. Maalesef bazı sucuklarda bu tür hilelere şahit olduk" şeklinde ifade etti.

'TAVUKTAN DA OTTAN DA SUCUK YAPILIR'

Marketlerde etten üretilen sucuğun kilosu 188 lira, tavuk sucuğun kilosu 87 liradan satılırken, kasaplarda ise et sucuğun kilosu 300 lira ile 350 lira arasında değişiyor.

Kendi sattıkları sucuğun marketlerden daha güvenilir olduğunu Kasap Özcan Yazıcı, "Sucukta rahatlıkla hile yapılır. Soya sosu, baharat, tavuk taşlığı koyabilir. Tavuk bile çeksen sucuk tadı olur. Kullanılan iyotlu tavuğu bile sucuk yapabilir, istediği fiyata satabilir. Tavuktan da ottan da sucuk yapılır, vatandaş zaten içeriğine bakmıyor. Biz burada doğruyoruz, yağsız tuzsuz veriyoruz" dedi.