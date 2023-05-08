Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan KKS'lilere ilave tazminat ödenmez

T.C.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ

KURULU

Esas No: 2022/59

Karar No : 2022/50

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 03/06/2022 tarih ve E:2022/70, K:2022/70 sayılı kararıyla;

..................... vekili Av. ......... tarafından, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 02/02/2022 tarih ve E:2021/1402, K:2022/277 sayılı kararı ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 28/12/2021 tarih ve E:2021/1992, K:2021/2135 sayılı kararları arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"Aykırılığın, davanın reddi yolundaki Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği" görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin beşinci fıkrası uyarınca karar verilmesi için dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakimi'nın açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI :

A-ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 7. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2021/1402 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ..... ili, .... İlçesi, ...... ...... Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde psikolog unvanıyla görev yapan davacı tarafından, ...... Valiliği ile .... ve Bakanlığı aleyhine 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yapılan fiili çalışmalara istinaden ek ödemeden yararlandırılması talepli başvurusunun reddine ilişkin Valiliğinin 13/07/2020 tarihli işlem ile bu işlemle bildirilen .... ve Bakanlığının 10/07/2020 tarihli işleminin iptali ile geriye dönük ek ödemenin tamamının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 04/02/2021 tarih ve E:2020/1536, K:2021/244 sayılı kararının özeti:

28/08/2019 tarih ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının "Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı" başlıklı 51. maddesinde yer alan, "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir" kuralı aktarılarak,

Dosyanın incelenmesinden; Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde psikolog olarak görev yapan davacının, 2828 sayılı Kanun kapsamında yapılan fiili çalışmalara istinaden ek ödemeden yararlandırılması talepli başvurusunun dava konusu işlemlerle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı,

Davacının yararlanmak istediği toplu sözleşme hükmünde açıkça, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edileceği belirtildiğinden, Mahkemelerince verilen ara kararı cevabından davacının dava konusu işleme esas başvurusundan önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ek ödemeden yararlandırılmadığı anlaşılmakla, davacının yararlanmak istediği 10 puan ilaveli ek ödemenin ön şartının halihazırda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta olduğu bir ek ödemenin varlığına bağlı olduğu ve davacının ek ödemeden faydalanmadığı açıkça ortaya konulduğundan, bu ek ödemeye 10 puan ilave edilmek suretiyle faydalanmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı,

Diğer yandan, dava konusu işlem hukuka uygun olduğundan, davacının geriye dönük ek ödemenin tamamının hesaplanarak ödenmesi talebinin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 02/02/2022 tarih ve E:2021/1402, K:2022/277 sayılı kararının özeti:

İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu, istinaf başvurusunun kabulünü gerektiren başka bir neden de bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

B-İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2021/1992 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ..... ili, ........ ..... ........ .... ....... Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde fizyoterapist unvanıyla görev yapan davacı tarafından, ..... Valiliği aleyhine 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yapılan fiili çalışmalara istinaden ek ödemeden yararlandırılması talepli 29/03/2021 tarihli başvurusunun reddine ilişkin ..... Valiliğinin 29/03/2021 tarihli işlemin iptaline ve başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük ek ödeme alacağına 10 puan ilave edilerek ödenmesine ve ödemenin bu şekilde devam etmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İzmir 3. İdare Mahkemesinin 18/10/2021 tarih ve E:2021/663, K:2021/1509 sayılı kararının özeti:

Anayasa'nın "Çalışma Hakkı ve Ödevi" başlıklı 49. maddesinde, "Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.",

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 2. maddesinde, "Bu Kanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri ve özel hukuk tüzelkişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli, sosyal hizmetlerden faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar." hükmü, "Tanımlar" başlıklı 3.maddesinde, "...f) Sosyal hizmet kuruluşları; bu Kanunun amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyette bulunan kuruluşlar olup bunlardan; ... 12. Çocuk Evleri Sitesi: Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu,", "Personel statüsü" başlıklı 16. maddesinde, "Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi kadro ile yapılamayan veya daimi kadro ile yapılması güçlük arzeden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir..." ,

01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar bölümünün "Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı" başlıklı 51. maddesinde, "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir." kuralları aktarılarak,

Dosyanın incelenmesinden; ......... ........ ..... ........ .... ....... Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde fizyoterapist olarak görev yapan davacının, 2828 sayılı Kanun kapsamında yapılan fiili çalışmalara istinaden ek ödemeden yararlandırılması talepli başvurusunun dava konusu işlemle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı,

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar bölümünün "Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı" başlıklı 51. maddesinde, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edileceğinin düzenlendiği, anılan hükümde fiilen çalışma şartının arandığı, sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında bir ayrım gözetilmediği; davacının da 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma ihtiyacı olanlara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşta fiilen görev yaptığı anlaşılmakla, anılan Hakem Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasının gerektiği açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı,

Diğer taraftan, dava konusu işlem hukuka aykırı bulunduğundan, davacının, başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük ek ödeme alacağına 10 puan ilave edilerek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, başvuru tarihinden



(29/03/2021) geriye doğru 60 günlük süreden itibaren eksik ödenen tutarın yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 28/12/2021 tarih ve E:2021/1992, K:2021/2135 sayılı kararının özeti:

İzmir 3. İdare Mahkemesinin 18/10/2021 tarih ve E:2021/663, K:2021/1509 sayılı kararının usul ve hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

II-İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY:

Kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personel tarafından, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yapılan fiili çalışmalara istinaden 28/08/2019 tarih ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının "Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı" başlıklı 51. maddesinde yer alan, "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir" hükmü uyarınca söz konusu ek ödeme artışından yararlandırılması talebiyle yapılan başvuruların reddedilmesi üzerine açılan davalarda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

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HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

4688 sayılı Kanun'da; toplu sözleşmenin, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsayacağı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının kesin ve toplu sözleşme hükmünde olduğu kurala bağlanmıştır.

28/08/2019 tarih ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edileceği belirtilmiştir.

Memurlara ve çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme tutarı, ilk olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye 21/03/2006 tarih ve 5473 sayılı Kanun'la eklenen Ek 3. madde ile kurala bağlanmıştır. Ek 3. maddenin ikinci fıkrasında, bu tutarın kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere ödenmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye, 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle eklenen Ek 9. madde ile yürürlükten kaldırılarak, yeniden kurala bağlanmıştır. Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 9. maddesinin dokuzuncu fıkrasında kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca çalışan sözleşmeli personel ile çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele ek ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye Cumhurbaşkanının yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinde, memurlara ve çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele yapılacak ödemeden açıkça kadro karşılığı sözleşmeli personelin hariç tutulduğu hüküm altına alındığından; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edileceği belirtilen ek ödeme tutarının, kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenmeyeceği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek ödemeye 10 puan ilave edilmek suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığından, Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın yukarıda belirtilen gerekçeyle ret kararları doğrultusunda giderilmesi gerekmektedir.

III-SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, davanın reddi doğrultusunda yukarıda belirtilen gerekçeyle giderilmesine, kesin olarak, 21/09/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.