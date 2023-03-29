Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin kazanımlarını kurumsallaştırarak milletin önünde yeni bir ufuk açtıklarını söyleyen Erdoğan, "Kurduğumuz güçlü altyapı ve tesis ettiğimiz özgürlük iklimiyle horlanmış, ötelenmiş, ötekileştirilmiş, elitler tarafından sistemin dışına itilmiş toplum kesimlerine özgüven ve cesaret kazandırdık. Hangi inanca, görüşe, kökene, meşrebe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamına, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettirdik." diye konuştu.

Tek parti faşizminin, cumhurla Cumhuriyetin arasına ördüğü kalın duvarları yıkmakla kalmadıklarını, milletle devleti yeniden kucaklaştırdıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adı sürekli krizle ve darbelerle anılan ülkemizi, bölgesinin ve küresel siyasetin parlayan yıldızı haline getirdik. Sadece kendi vatandaşlarının değil Afrika'dan Asya'ya tüm mazlum ve mağdurların da umudu olan güçlü, itibarlı, onurlu bir Türkiye inşa ettik. Tüm bunları da karşılaştığımız onca engele, önümüze konulan onca tuzağa, maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen başardık. Nasıl bugüne kendimizle yarışarak geldiysek şimdi de kendimize yeni bir eşik belirliyoruz. Bu eşik, Türkiye Yüzyılı eşiği. Bu eşik, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapma, milletimizin güvenliğini, huzurunu, refahını en üst seviyeye çıkarma eşiğidir. İnşallah bunu da başaracağız. Önümüzdeki seçimler, bu imtihanın karar noktası olacaktır."

- "Veda değil yeni bir başlangıç yapıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı için 2014'te yola çıktığında, "bunun bir veda değil, bir Fatiha olduğunu, yeni bir başlangıç olduğunu" ifade ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Her seçimde yeni isimlerle yeni seslerle yeni nefeslerle değişen, güçlenen, büyüyen, tazelenen kadromuz için de hep aynı tespitte bulunduk, 'Veda değil yeni bir başlangıç yapıyoruz.' dedik. Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın heyecanıyla yeni bir seçimin arifesinde 27. Dönem Meclisi'ndeki son grup toplantımızı gerçekleştirdiğimiz bugün de aynısını söylüyoruz. Öncelikle Meclisimizin 27. Dönemi'nde AK Parti sıralarında partimize, ülkemize ve milletimize hizmet eden her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin ve AK Parti TBMM Grubu'nun görevlendirmesiyle deprem bölgesinde, fedakarca ve samimiyetle milletin gönül yaralarını saran ve onların yanında yer alan her bir milletvekiline teşekkür etti.

"İnsanların gerçek kalibrelerinin, böyle dönemlerde belli olduğunu" vurgulayan Erdoğan, "Sizler, bu dönemde ve deprem gününden beri gösterdiğiniz çabalarla AK Parti'nin başını dik tuttunuz, eser ve hizmet siyasetinin sembolü oldunuz. Her biriniz şimdiden tarihe ve milletimizin hafızasına isminizi altın harflerle nakşettirdiniz. Rabb'ime şahsıma sizler gibi yol arkadaşları verdiği, bana sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için bugün bir kez daha hamdediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Önlerinde yeni bir seçimin olduğuna işaret eden Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulunun takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerini teslim edeceklerini ifade etti.

Üç dönem kuralı ve diğer nedenlerle aday listelerinde yeni isimlerin de yer alacağını dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlarımızın bir kısmıyla ise önce aday sonra milletvekili olarak inşallah devam edeceğiz." dedi.

Bunun, bir bayrak yarışı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Günü geldiğinde bayrağı, onu aynı menzile doğru taşımaya devam edecek bir başkasına devretmek kaçınılmaz. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımızla farklı zeminlerde, farklı görevlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Dava hak, yol doğru, niyet halis, karar sabit olunca, nerede çalıştığınızın önemi kalmaz. Eğilmeden, bükülmeden, yolunu kaybetmeden bu çatı altında hizmetini sürdüren herkese ihtiyacımız var. Nitekim geçmişte, parti kademelerinde, Meclis'te görev alıp daha sonra farklı alanlarda çalıştıktan sonra yeniden bu sıralara geri dönen çok sayıda arkadaşımız var. Bu seçimde de benzer durumlar, benzer değişimler olacaktır.

İşte bakanlarımız, bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri, inşallah 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdürecekler. Dolayısıyla inşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin 28. Dönem grubu olarak, sandıkta güven tazelemiş olarak, kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz. Bu seçimleri, daha büyük mücadelelerin, daha büyük zaferlerin başlangıç noktası haline getireceğiz. Yeni Türkiye'nin, büyük ve güçlü Türkiye'nin, yarınların mutlu-müreffeh Türkiye'sinin destanını yine birlikte yazacağız."

- "Bu dönemin adı, şahlanış dönemi"

Çıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele döneminden sonra "Türkiye için hemen şimdi" diyerek yeni bir dönemi başlatacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu dönemin adı, şahlanış dönemi. Yapacak daha çok işimiz var. Aşacak daha çok engel var. Ülkemize kazandıracak daha çok hizmetimiz var. Gerçeğe dönüştürecek daha çok hayalimiz var. Hayata geçirecek daha çok projemiz var. Başaracak daha çok hedefimiz var. Yürüyecek daha çok yolumuz var. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine beraberce yapacağız. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenlere, bizi ayak oyunlarıyla engellemeye çalışanlara, daha dereyi görmeden paçayı sıvayan zafer sarhoşlarına, yeniden azgınlaşan bölücü ve FETÖ'cü alçaklara, Türkiye'yi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışan müstevlilere velhasıl tuzakları ve oyunlarıyla bu kutlu yürüyüşü durdurabileceklerini sanan herkese bir kez daha yanıldıklarını göstereceğiz."