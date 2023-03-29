Kayseri'de depremlerden etkilenen 1148 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bugüne kadar yapılan 15 bin 151 başvurudan tamamının hasar tespit çalışmasının tamamlandığı belirtilerek, "9 bin 557 hasarsız, 4 bin 397 az hasarlı, 49 orta hasarlı ve 1148 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışması yapılan başvuruların oranı yüzde yüzdür." ifadelerine yer verildi.

Kentte 981'i resmi, 71'i özel olmak üzere 1052 okul binası bulunduğu ve tamamının hasar tespit çalışmasının yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullar ile kamu yapılarında yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında ilimiz genelinde 17 ağır (3'ü deprem öncesi), 4 orta olmak üzere 21 ağır ve orta hasarlı okul, 7 cami, 29 cami minaresi ve 3 cami lojmanı olmak üzere 39 ağır hasarlı dini yapı ve eklentileri, 12 ağır ve 3 orta olmak üzere 15 orta ve ağır hasarlı kamu binası mevcuttur. Bu yapılardan 2 cami, 21 cami minaresi, 1 cami lojmanı ile acil yıkım kararımız bulunan 2 okul binası ilgili belediyeler tarafından yıktırılmıştır."

Açıklamada, deprem bölgesinden kente toplam 45 bin 282 depremzedenin geldiği, 6 bin 491'inin KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barındığı, 38 bin 791 kişinin ise yakınlarının yanında veya kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda yaşadıkları bilgisine yer verildi.

Depremin ilk gününden bugüne kadar 15 bin 39 depremzedenin kentteki hastanelerde kabul edildiği aktarılan açıklamada, halen hastanelerde serviste 113 kişinin, yoğun bakımda ise 36 kişinin tedavi altında olduğu belirtildi.