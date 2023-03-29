Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 16:57, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 17:05
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.