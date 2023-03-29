Ağrı'da fırtına nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde okul bahçesindeki ağacın fırtınanın etkisiyle devrilmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 17:45, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 17:46
Zirekli Köyü Ortaokulunun bahçesindeki ağaç, fırtına nedeniyle devrildi.
Ağaç dallarının çarpmasıyla yaralanan öğrenciler, Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
İlçe merkezinde de fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yola düştü.