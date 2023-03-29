Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor. Ziyaret sonrası ortak açıklama yapılıyor.

KILIÇDAROĞLU: HALİL İBRAHİM SOFRASINI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ

Kılıçdaroğlu: Halil ibrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz, yaşadığmız sorunlar Türkiye'nin sorunları, çözüm üretmekte hem benim, hem İnce'nin görevi, bizi kabul ettiği için sayın Genel Başkana teşekkür ederim.

Muharrem İnce: İttifaklar olmalıdır siyasette, bu ittifaklar menfaat ittifakı olmamalıdır, ilke ittifakı olmalıdır, biz Atatürk'ü tartıştırmayız, teröre mesafeliyiz, biz kadın hakları konusunda asla geri adım atmayız, mültecilerin gönderilmesi konusunda çok kararlıyız, bizim ilkelerimiz bunlar, bu duruştan asla taviz vermeyiz, ilkeler etrafında bu ülkeyi ayağaı kaldırmalıyız, yine Erdoğan gitmelidir, yorgundur, Erdoğan kibirlidir, bilime inanmamaktadır, 5 dk. dahi bu memleketi yönetmemelidir, bu konuda görüşümüzü net bir şekilde ifade ettik.

Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz, bize pkk ve fetölüler ateş ediyor biz de döne döne savunuyoruz.