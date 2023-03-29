Eskişehir'de tramvay yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü

Eskişehir'de tramvay yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Berkay E. idaresindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda bulunan karşılıklı iki tramvay durağının birinden diğerine doğru yürüyen Kader Yürük'e (17) çarptı.

71 Evler tramvay durağında rayların üzerinde meydana gelen kazada, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 12. sınıf öğrencisi Yürük ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından durakta bekleyen bazı kişiler, Yürük'e çarpan araca zarar verdi.

- Staj gördüğü hastaneye gitmek için durağa gelmiş

Genç kızın Eskişehir Şehir Hastanesi'nde staj yaptığı ve görev yerine gitmek için tramvaya binmek üzere durağa geldiği öğrenildi.

Kader Yürük'ün cenazesi, otopsi için götürüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından 71 Evler Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Tabutunun üzerine beyaz önlük konulan öğrencinin cenaze törenine, ailesi, yakınları ve arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Tramvay yoluna girerek genç kıza çarpıp ölümüne neden olan sürücü Berkay E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.