İBB'nin metrobüsleri kepçe ile parçalamasına tepki!

İstanbul'daki gelişmeleri aktaran İstanbul Gündem adlı sosyal medya hesabı bugün, İBB'ye ait bir kepçenin bir metrobüsü parçalamasına dair görüntüleri yayımladı.

İstanbul Gündem'den yapılan açıklamada "Hurda olduğu iddia edilmesine rağmen halen kullanılmakta olan Phileas marka metrobüsün, İBB ekiplerince kepçe ile parçalanması kameralara böyle yansıdı. " denildi.

İBB tarafından metrobüslerin neden parçalandığına dair bir açıklama yapılmadı.

Paylaşıma yapılan yorumlarda, milli servet olan metrobüsün en azından bir Anadolu iline tahsis edilebileceği belirtildi.