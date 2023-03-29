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Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Teklifin birinci bölümünde yer alan 7 maddesi kabul edildi- İleri teknoloji sera işletmelerinin yer alacağı Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak- Gemilerden kaynaklanan yasa dışı boşaltımlarda, 100 bin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin groston esas alınarak hesaplanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 19:46, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 20:14
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Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 7 maddesi kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, peyzaj mimarı ve iç mimarlar da Devlet Memurları Kanunu'nun "teknik hizmetler sınıfı"na dahil edilecek.

Gemilerden kaynaklanan yasa dışı boşaltımlarda, 100 bin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin groston esas alınarak hesaplanacak.

5 bin grostondan büyük gemilerin evsel atık sular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli balast suları için uygulanan cezalar esas alınacak.

Düzenlemeyle Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. OSB'de sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ile ekosisteme zarar verilmeden var olan potansiyelin üretime kazandırılabilmesi için ileri teknoloji sera işletmeleri inşa edilecek.

İl özel idareleri ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği kapsamında desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar, "Faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşen bütçe gelirleri toplamının yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz." kısıtlamasına tabi olmayacak.

Bu arada AK Parti'nin kabul edilen önergesi ile kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması için yeraltı otoparkı yapılabilmesini düzenleyen madde tekliften çıkarıldı.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Akar, aranın ardından, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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