Isparta Valisi Baruş, koordinatör vali olarak Kahramanmaraş'a görevlendirildi
Isparta Valisi Aydın Baruş, İçişleri Bakanlığınca 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerden Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak görevlendirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 21:54, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 21:55
Isparta Valisi Aydın Baruş, İçişleri Bakanlığınca 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerden Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak görevlendirildi.
Vali Baruş, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yürütülen deprem çalışmalarını takip ederek çadır ve konteyner alanlarında incelemelerde bulundu.