KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Kıbrıs konulu konferansa girişi engellenmek istendi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'deki King's College London'da (KCL) katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi, Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2023 23:15, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 23:46
Yaklaşık 50 kişilik grup, Kıbrıs konusunda düzenlenen konferansa katılmak üzere King's College London'a gelen Tatar'ın üniversitenin Strand yerleşkesine girişini engellemek için yolu kapattı.
Tatar'ın gelişini protesto eden grup, üniversite binası önündeki güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı.
Grubun dağıtılmasının ardından Tatar, üniversite yerleşkesine girdi ve programa katıldı.