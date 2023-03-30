30 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/11.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı Kriz Merkezi ile çadır kenti ziyaret edecek, Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulunacak.

(Adıyaman/12.30/13.00/14.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlık alanında düzenlemeleri içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Deprem Araştırmaları Projeleri Konferansı'na çevrim içi katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK mart ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngiltere'nin Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Nick Gibb'le bir araya gelecek.

(Londra)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Londra Temsilciliği'nde düzenlenecek "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Görevdeki İki Yılı-Kıbrıs'ta İki Devlet Vizyonu" kitabının tanıtım etkinliğine katılacak.

(Londra)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde, 40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Buz hokeyinde Intercity Erkekler Süper Lig'in şampiyonu, Buzadam ile Buz Beykoz arasında yapılacak final serisinin 5'inci maçında belli olacak.

(İstanbul/21.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi Erzurumspor FK-Altay ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00/Sakarya/20.30)

3- TFF 2. Lig'de 29. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta Bursaspor-Bayburt İl Özel İdare maçıyla sona erecek.

(Bursa/14.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 26. hafta maçlarıyla tamamlanacak. BOTAŞ-Rize Belediyespor, Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi, Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş GKN Kargo karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/17.00/17.00/İstanbul/17.00/Mersin/17.00/Kayseri/17.00/Bursa/17.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22. hafta Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.

(Aksaray/19.00)

7- 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'na kadınlar bireysel alet elemeleri ve takım finaliyle devam edilecek.

(Antalya)