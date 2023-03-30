Kılıçdaroğlu: Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz

7 ilde eğitime kar engeli
7 ilde eğitime kar engeli
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak
Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak
Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendiririz
Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendiririz
Togg'da çekiliş saati belli oldu
Togg'da çekiliş saati belli oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
2021'de 343 TL'ye dolan sepet, 2023'te 738 TL'ye doluyor
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Seçim takvimi işliyor: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün son
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
Afetzede kayıt yenilemedi: Süre 2 Nisan'da sona erecek
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
MHP, Milletvekili Seçimine kendi amblem ve adaylarıyla girecek
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yavuz Ağıralioğlu istifa etti, İYİ Parti'den açıklama geldi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
Fatih Erbakan: Bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talebimiz olmadı
Fatih Erbakan: Bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talebimiz olmadı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kadınlara seslendiği bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda, "Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Bakın, hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mart 2023 02:00, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 02:03
Yazdır
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, 'Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez' notunu düşerek bir video yayınladı.

'KADINLARIN SIRTINDA ZATEN DEVASA BİR YÜK VAR'

Videoda kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "İyi akşamlar sevgili halkım. Bu aralar gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyor, seçimle ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar; başı örtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi. inanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı, temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulmuş olması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, ev işine, her şeye yetmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi, bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidi ile karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil, tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik" dedi.

'SİZLERİ BİR ÇIRPIDA ÜÇ BEŞ OY İÇİN YARI YOLDA BIRAKTILAR'

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin kadın haklarına yönelik söylemlerini eleştirerek, "Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum. Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara 'Bay Kemal gelirse kazanımlarınızı kaybedeceksiniz' propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar. Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor. Altını özellikle çizmek isterim; Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Ben o masaya oturup, sonra evime dönüp eşimin ve kızlarımın yüzlerine bakamazdım. Bakın, hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler" ifadelerinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU, İLK 6 AYDA KADIN HAKLARIYLA İLGİLİ YAPACAKLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı olması halinde ilk 6 ayda kadın haklarına yönelik yapılacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu vesileyle Bay Kemal'in iktidardaki ilk altı ay için kadınlara neyi önerdiğini hatırlatmak isterim. Bay Kemal; Bir, Aile Destekleri Sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. İki, kreşlerin sayısını artırmayı öneriyor. Üç, istihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. Dört, kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Beş, halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor. Altı, boşanan kadınlar için Yeni Başlangıçlar Fonu oluşturmayı öneriyor. Yedi, doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içerisinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor. Sekiz, yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor. Dokuz, kadına şiddetle mücadelede gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. On, kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor. Bay Kemal aslında baharların en güzelini vadediyor. 'Kadınlar için de bahar gelecek' diyor. Çünkü Bay Kemal kadınlar güçlendikçe Türkiye'nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor. İyi akşamlar" dedi.

30 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
30 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
30 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
30 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
'Bir daha Hatay'da, böyle bir şey olmaması için güçlü binalar yapacağız'
'Bir daha Hatay'da, böyle bir şey olmaması için güçlü binalar yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'a TANAP desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'a TANAP desteği
AK Parti'li Yazıcı: Cumhurbaşkanı'mızın adaylığının önünde hiçbir engel yoktur
AK Parti'li Yazıcı: Cumhurbaşkanı'mızın adaylığının önünde hiçbir engel yoktur

Bu Habere Tepkiniz

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )
SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

EYT işlemlerinin hızlandırılması için ilgili SGK personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak
Herkese altın olarak ödeme verilecek

Herkese altın olarak ödeme verilecek
Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Devlet yönetiminde genel olarak mevzuatların yanı sıra uygulanmakta olan gelenekler mevcuttur. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen Zorunlu hizmet affının gelmesi kaçınılmazdır.
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, mevzuat hükümleri işletilmek suretiyle davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin rektör tarafından verilmesi gerektiğine hükmetti.
YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

YÖK, 200 öğretim üyesini yurt dışına gönderecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Akademik Birikim Projesi" ile 200 öğretim üyesinin elektronik, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya, makina-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tarım ve savunma sanayi alanlarında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderileceğini bildirdi.
Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2023/5 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2023/5 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Toplamda 31 bin 600 kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 600 sözleşmeli personel alınacak.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği'nin İstanbul'daki 39 ilçeden toplayıp denetlediği sucuklarda hiçbir hayvansal hücrenin olmadığı, sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı. Dernek Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, çok profesyonelce yapıldığı için kolayca yakalanmayan, bu yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucuklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023
Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

29 Mart 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.

Sonraki Haber