Test kavgası! 'Riskli' raporu binalarda tartışmanın fitilini ateşledi

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar yaşadıkları binanın depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti. Özellikle uzmanların "İstanbul'da 7 üzeri deprem bekliyoruz" açıklamalarının ardından vatandaşlar yapı denetim merkezlerine akın ediyor. Şehirde başlayan yapı denetimleriyle birlikte özellikle 1999 öncesi yapılan birçok bina için riskli raporunun çıkması, apartmanlarda yeni bir kavganın fitilini de ateşledi. Çünkü resmi yapı denetim firmaları tarafından yapılan incelemelerin ardından eğer bina hasarlı çıkarsa 60 gün içinde binanın tahliye edilmesi gerekiyor. Bu nedenle bazı apartman sakinleri binalarını resmi olmayan yapı denetim firmalarına kontrol ettiriyor. Bu denetimlerde de binanın hasarlı çıkması durumunda 60 gün içinde tahliye zorunluluğu ortadan kalkıyor. İşte kavga da tam bu noktada başlıyor. Çünkü bazı apartman sakinleri binanın hasarlı olması nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini belirtirken, bazıları da boşaltmak istemiyor.

YÖNETİCİ RAPORU SAKLADI



Bu konuda bir örnek Okmeydanı'nda bir apartmanda yaşandı. 1999 öncesinde yapılan yapıda 2001'de yapılan denetimin ardından binanın riskli olduğu yönünde rapor çıktı. Ancak bu rapor yönetim tarafından bina sakinlerinden saklandı. 6 Şubat depreminin ardından binada yaşayan maliklerin yapı denetim firmalarıyla görüşme talep etmesiyle gizli rapor ortaya çıktı. Binada yaşayan bir vatandaş, "Biz uzunca bir süre zorladıktan sonra rapora ulaştık. Bina riskli kategorisinde olmasına rağmen, bunun bizden saklanmış olmasına inanamadık. Çünkü raporu saklayan yönetici de aynı binada yaşıyor. Yönetici 'Bu ortamda insanlar kiralık ev bulmakta zorlanır' gerekçesiyle raporu paylaşmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

KİRA GELİRİMDEN OLURUM!



Benzer bir örnek de Mecidiyeköy'deki bir apartmanda yaşandı. Burada kiracı olan bir vatandaş, apartmanda yaşanan tartışmaları şöyle anlattı: "Binanın temeli 90'lı yıllarda atılmış, ancak tamamlanması 2000 yılını bulmuş. 1999 sonrası olduğu gerekçesiyle binanın sağlam olduğunu iddia ediyorlardı. Biz birkaç kiracı binaya bakılmasını istedik. Buradaki 3 dairesinden kira geliri elde eden mülk sahibi bize 'Eğer yıkım kararı çıkarsa ben kira gelirimden olurum' dedi. Kendi apartmanda oturmadığı için binanın sağlam olup olmadığı umurunda değil. Kendisiyle tartıştık. Biz binanın mutlaka resmi yapı denetim firması tarafından incelenmesini istiyoruz."



KAYIT ANINDA TAPUYA DÜŞÜYOR



Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, bu tür tartışmaların son dönemde arttığını söyledi. Akdoğan, "Resmi yapı denetim firmaları tarafından 'deprem yönetmeliğine uygun değildir' raporu çıkarsa bu anında tapuya da düşüyor. Hal böyle olunca mülk sahibi binayı satamıyor ve 60 gün içinde tahliye etmesi gerekiyor" dedi. Devletin riskli binaya 3.500 TL kira desteği verdiğini hatırlatan Akdoğan, "'Kiralar yüksek, mülk sahibi '10 bin TL ödeyemem' diyor. Konforundan taviz de vermek istemiyor. Ancak deprem gerçeğimiz. Bu konu vatandaşın inisiyatifine bırakılmamalı" şeklinde konuştu.

Betül ALAKENT