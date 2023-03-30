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Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle sanayi doğalgazı son bir yılda yüzde 52.4 indirilmiş oldu. Doğalgazın metreküp fiyatı 23.8 TL'den 11.5 TL'ye geriliyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Mart 2023 08:27, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 08:32
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Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim

Tüm dünyada Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji fiyatları tavan yaparken Türkiye ise bu alana yaptığı altyapı yatırımları ve enerji üretimini çeşitlendirmesi sayesinde elektrik ve doğalgazda indirim üstüne indirim yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son müjdesiyle sanayi doğalgazı son bir yılda yüzde 52.4 indirilmiş oldu. Doğalgazın metreküp fiyatı 23.8 TL'den 11.5 TL'ye geriledi.

307 MİLYAR TL SÜBVANSİYON

Hükümet, doğalgaz ve elektrikte yapılan sübvansiyon ile de şimdiye kadar vatandaşa yaklaşık 307 milyar TL destekte bulundu. Yapılan bu son indirimlerle birlikte de vatandaşın enerji faturası yarı yarıya düşürüldü. 2022 yılı Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52.43 oranında indirim oldu.

Doğalgaz toptan satış fiyatına sistem kullanım bedeli ve vergilerin eklenmesi ile oluşan nihai doğalgaz fiyatı baz alındığında sanayi tüketicileri için oluşan 2022 yılı ekim ayı nihai doğalgaz fiyatı metreküp başına 23.8 TL iken 2023 yılı nisan ayı nihai doğalgaz fiyatı yüzde 52 azalarak metreküpü 11.5 TL'ye geriledi. Bunun yanı sıra İstanbul özelinde Aralık 2022'de konutlarda doğalgaza yüzde 12 indirim yapıldı. Yapılan bu indirimlerin ardından örneğin Ankara'da konut tüketicileri için geçerli olan nihai doğal gaz fiyatı baz alındığında, 2022 yılı Ekim ayında geçerli olan asgari ücret ile 962 metreküp doğalgaz satın alınabiliyor iken, 2023 yılı nisan ayında geçerli olan asgari ücret ile 1.402 metreküp doğalgaz satın alınabiliyor. Öte yandan Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Türkiye konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatına sahip.

1 NİSAN'DA FATURA UCUZLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında elektrikte tüm abone gruplarında da yüzde 15 indirim gerçekleşeceği müjdesini de verdi. İndirimler nisandan itibaren geçerli olacak. EPDK'nın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uygulanacak yeni elektrik tarifelerini belirlemesi ve Resmi Gazete'de yayımlaması bekleniyor.

SANAYİYE NEFES ALDIRACAK

İŞ dünyası temsilcileri indirimle rekabet güçlerinin artacağını belirtiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, rekabetçiliğin son dönemlerde arttığını belirterek, enerjiye yapılan indirimlerin bir nebze de olsa sanayiye nefes aldırdığını söyledi. Gültepe, "Bizleri, sanayiciyi, üreticiyi kırmadığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İndirimler, sanayicinin ürettiği ürünlerin daha uyguna üretilmesine katkı sağlayacak" diye konuştu. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın "Bu indirimler istihdama ve üretime yansıyacaktır. Aynı zamanda enflasyonu da baskılayacaktır" dedi.

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