Bayram sonrası siyasetin havası ısınıyor

Yaklaşan seçimlerle birlikte siyasi arena bayram sonrası ısınacak. Ramazan ayının mübarek bereketiyle durgun geçen siyasi sahne, bayram sonrası düzenlenecek mitinglerle hareketlenecek. Seçim kampanyasına start veren Millet İttifakı liderlerinin sahaya ineceği mitinglerin ikili veya üçlü liderler şeklinde olması da planlamalar arasında olduğu bilgisi paylaşılırken, bazı illerde ise tüm liderlerin olduğu mitingler düzenlenecek.

Seçimlere 45 gün gibi kısa bir süre kalırken, partiler seçim kampanyalarına start vermeye başladı. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Sana Söz' kampanya filmiyle birlikte seçim kampanyasına başlarken cumhurbaşkanı adayları Ramazan Bayramı sonrasında sahaya inecek.

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI SEÇİM KAMPANYASINA BAŞLADI



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzalanmasının ardından Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçim takvimini ilan ederek süreci başlatan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 36 siyasi partinin ve 4 cumhurbaşkanı adayının seçimlere girebileceğini açıkladı. Ülke genelinde 190 bin sandığın kurulacağını açıklayan YSK, 9 Nisan tarihinde siyasi partilerden gelen milletvekili listelerini kabul edecek. Bugün itibarıyla seçimlere 45 gün gibi kısa bir süre kalırken siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarına start vermeye başladı. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sana Söz' adıyla yayınlanan reklam filmiyle birlikte seçim kampanyasına start veren ilk cumhurbaşkanı adayı oldu. Kampanya filminde 'gelecek' ve 'umut' kavramları vurgulanırken, Millet İttifakı'nda bulunan 5 siyasi partinin genel başkanının yanı sıra İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanları da yer aldı.

BAYRAM SONRASINDA LİDERLER SAHAYA İNECEK



Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından siyasi gündem rafa kalktı. Afetin meydana getirdiği büyük yıkım ve 50 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin gölgesinde seçimlere girecek olan ülkemizde seçim kampanyalarının diğerlerine göre daha sade geçeceği belirtiliyor. Ramazan ayı nedeniyle salon programları, esnaf ziyaretleri, iftar programları düzenleyen siyasi partiler ve ortak cumhurbaşkanı adayları bayram sonrasında sahaya inerek mitingler düzenlemesi bekleniyor. Millet İttifakı kurmayları tarafından oluşturulan İletişim Komisyonu'nun seçim süreci boyunca koordineli bir şekilde çalışma yürüteceği bilgileri gelirken bayram sonrasında bazı illerde ikili, üçlü mitingler gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 81 ilinde de mitingler düzenleneceği belirtilirken aynı anda farklı illerde mitingler de yapılabilecek. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Millet İttifakı'nda bulunan partilerin genel başkanları Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eşlik edecek.

CUMHUR İTTİFAKI, SEÇİM KAMPANYASINA BAŞLAMADI



Seçim tarihinin yaklaşmasıyla beraber Cumhur İttifakı'nda siyasi hareketlilik devam ederken ittifaka yeni partiler dahil oldu. Ak Parti'nin deprem felaketi nedeniyle sessiz bir kampanya yürüteceği yönünde bilgiler gelirken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 11 Nisan'da seçim beyannamesini açıklamasıyla seçim kampanyası başlayacak. Türkiye'nin tamamına ulaşarak tüm meydanlarda miting düzenleyeceği belirtilen Erdoğan'ın bazı büyükşehirlerde ise Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla beraber sahaya ineceği ifade ediliyor.

Ali Ekber