Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Bu yıl emeklilik dilekçesi vermesi beklenen 2.2 milyona yakın EYT'liden mart ayında başvuru yapanlar nisanda maaş almayı beklerken, emekli aylıklarının aylarca gecikeceği AK Parti yönetimi tarafından da açıklandı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde gecikme yaşanacağı mesajı verdi.

Elitaş, EYT'lilerin martta emeklilik dilekçesi verseler de bazılarının aylıklarını önümüzdeki ağustos, eylül aylarında alabileceklerini söyledi.

Elitaş, EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde yaşayacakları gecikmeyi, bayram ikramiyesinden EYT'lilerin yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin bir soruya yanıt verirken dile getirdi. Elitaş, şöyle konuştu:

İKRAMİYEYİ ETKİLEDİ

"1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'liler varsayalım ki temmuz ayında maaşı hak ettiler, temmuzda maaşı hak etmelerine rağmen hem Ramazan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacaklar. Nisan ayının 1'inde müracaat etti, nisan ayının 15'inde müracaat etti, 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa iki bayram ikramiyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müracaat etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor."