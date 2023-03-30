Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımının kalkmasını istiyor

Yeterliğe tabi gelir uzmanları kariyer meslekler arasında 12 yıldır devam eden merkez taşra ayrımının kaldırılmasına yönelik taleplerini sosyal medyada her gün gündeme taşımayı başarıyor.

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği Başkanı Tolga Akgül, 666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayan kariyer meslekler arasındaki merkez taşra ayrımının yarattığı rahatsızlıkların meslektaşları üzerindeki etkisinin her geçen gün daha çok hissedildiğini, özlük haklarının yanı sıra son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonun etkisiyle ayrımın maddi sonuçlarının da üyeleri üzerinde ciddi derecede tepkiye yol açtığını, bunun neticesinde yaşanan haksızlıklara dikkat çekmek ve haklı taleplerini dile getirmek için binlerce Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Yardımcısının sosyal medya üzerinden yetkililere ulaşmayı ve sesini duyurmayı başardığını ifade etti.

Geçtiğimiz ay Meclis Dilekçe Komisyonuna aynı taleplerle ilgili olarak 30 binin üzerinde başvurularının olduğunu belirten Akgül, bunun temas ettiği kitle itibariyle 100 bin kişiyi etkileyebileceğini ve iktidar ile muhalefetten herkesin haklı bulduğu bu mağduriyet için hak tesliminin de adalet ve güven duygusuna kalıcı hasar bırakmadan Meclis'te görüşülecek torba yasayla bu işin çözülebileceği ümit ettiklerini belirtti.